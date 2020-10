CFK: "En la Argentina el que decide es el Presidente"

"Mañana... 27 de octubre.A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas". Con ese título Cristina Fernández de Kirchner se anticipó a los homenajes a su esposo Néstor Kirchner, del que se cumplen este martes 10 años de su fallecimiento. La vicepresidenta de la Nación publicó una extensa nota en sus redes sociales en la que comienza avisando que no participará de actos públicos en reconocimiento al ex presidente. Dice la también ex presidenta que esa decisión se deba quizás a un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. En este artículo hace también un análisis de la situación económica.

El documento difundido por CFK hace referencia que también este martes es un aniversario -el primero- del triunfo del Frente de Todos en las elecciones 2019 cuando fue ungida la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández por sobre la de Mauricio Macri y Miguen Ángel Pichetto.

La nota de Cristina se divide en tres partes, que ella ha denominado certezas y en cada una describe situaciones que tienen que ver con el pasado pero también con el presente en el que defiende al actual Presidente y asegura que lo atacan adjudicándole que usa las mismas formas de actuar que les criticaban a ella cuando en realidad lo que les molesta es que gobierne el peronismo. También afirmó que "en la Argentina el que decide es el Presidente". Las siguientes son las conclusiones de cada "certeza" de Cristina

Primera certeza

"Castigan al Presidente como si tuviera las mismas formas que tanto me criticaron durante años. A esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas. En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza, fracasó. Es notable, sobre todo en el empresariado argentino, el prejuicio antiperonista. Notable y además inentendible si uno mira los resultados de los balances de esas empresas durante la gestión de los gobiernos peronistas o kirchneristas -como más les guste-. Este prejuicio no encuentra explicación ni desde la política, ni desde la economía, y a esta altura me permito decir que ni siquiera desde la psicología… aunque ya les advertí que de eso no sé. Pero no quedan dudas que esta actitud incomprensible ha sido y es una de las dificultades más grandes para encauzar definitivamente a la Argentina".

Segunda certeza

"En la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, preguntale qué intereses lo o la mueven".

Tercera certeza

"La Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso, el problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla".

(Diario UNO)