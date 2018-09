Causa de los cuadernos: un secretario de los Kirchner pidió declarar como arrepentido

Según revelaron fuentes judiciales, apenas llegó a tribunales de Comodoro Py procedente del sur del país, donde había sido detenido, Gutiérrez pidió ser traslado al quinto piso para hablar ante los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo. Lo acompañaba su abogado defensor Martín Magram.





Gutiérrez quedó preso el 26 de septiembre en Santa Cruz, a raíz de las declaraciones como arrepentido del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López. Este lo señaló como la persona que le entregó los USD 9 millones que llevó al convento de General Rodríguez.





López además aseguró estar convencido de que ese dinero era de la ex presidente Cristina Kirchner.





Según recordó, ya fallecido Néstor Kirchner en 2010, pero antes de la muerte de Daniel Muñoz, Gutiérrez lo llamó en 2016 para reunirse con él.





Se encontraron en el Hotel NH Buenos Aires City, dijo López. Allí Gutiérrez le dijo que debía cambiar de lugar un dinero, cuyo monto no le indicó. López dijo que pensó en llevar esa plata al convento de monjas de General Rodríguez, donde solía concurrir con su mujer y adonde iban Julio De Vido y Alicia Kirchner, entre otros.





Ayer, por orden del juez Bonadio, fueron detenidos en Santa Cruz Julio Álvarez y Víctor Fabián Gutiérrez, dos ex secretarios privados de la ex presidente Cristina Kirchner. En la misma jornada, Bonadio concedió las apelaciones de la mayoría de los procesados, entre ellos la ex mandataria, y también les tomó declaración indagatoria a Eduardo "Wado" De Pedro y a José Ottavis, quienes negaron haber participado en la cadena de recaudaciones ilegales.





Bonadio también dispuso las detenciones de Raúl Copetti, señalado recaudador de los Kirchner, Roberto Sosa y Ricardo Barreiro, este último "jardinero" de la familia.





En la causa, consta la declaración del piloto del avión presidencial de los Kirchner, Sergio "Potro" Velásquez, quien aseguró que Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner ya fallecido, llevó valijas con dinero al Sur en el avión presidencial, que luego volvían vacías a Buenos Aires.





"Las personas que solían esperar a Kirchner y a Muñoz en Río Gallegos eran Roberto Sosa, Daniel Álvarez y otro señor de apellido Copeti. En El Calafate por lo general la persona que los esperaba era Ricardo Barreiro, a quien los medios apodaron 'el jardinero'. En esos viajes aterrizábamos en Río Gallegos, estacionábamos en la plataforma principal al principio y luego se pasó a estacionar en el último hangar perteneciente a la Fuerza Aérea. Ni bien aterrizábamos, se acercaban automóviles y camionetas, cargaban las valijas que traía Muñoz, y se retiraban rápidamente del lugar junto con Muñoz", dijo el piloto.





Por otra parte, Bonadio dictó el procesamiento del ex director del Ente Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, por el delito de "asociación ilícita". Sobre Thomas, quien estuvo más de un mes prófugo en la causa de los cuadernos antes de ser apresado, el magistrado impuso un embargo de 4.000 millones de pesos.





(Fuente: Infobae)