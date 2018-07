Causa Ciccone: postergaron la sentencia de Amado Boudou

La suspensión se produjo porque las defensas de Boudou y de su socio y amigo, José María Núñez Carmona, recusaron a uno de los jueces del tribunal, Pablo Bertuzzi. La recusación fue rechazada por los colegas de Bertuzzi, pero resolvieron que esa decisión sea confirmada por su superior, la Cámara Federal de Casación Penal. Así, Bertuzzi tendrá legitimidad para fallar en el juicio si Casación lo confirma.





Como el trámite de la recusación lleva algunos días, los magistrados decidieron postergar el veredicto. Pero no fijaron nueva fecha. El juicio se reanudará recién el próximo 7 de agosto con las últimas palabras de algunos acusados, lo que estaba previsto para hoy.





En agosto se retoma la actividad judicial tras el receso de invierno, que comienza el próximo lunes por dos semanas. El tribunal oral habilitó la feria judicial para que durante ese receso se tramite la recusación.





La audiencia de hoy comenzó a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py. Iba a ser la última antes del veredicto del jueves y estaba previsto que digan sus últimas palabras Boudou, Núñez Carmona, el empresario Nicolás Ciccone, el ex funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Rafael Resnick Brenner y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri.





El jueves iba a ser el turno del arrepentido Alejandro Vandenbroele, antes del veredicto. Esos son todos los acusados del caso y para quienes tanto la Fiscalía como las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron condenas.





Pero antes de que hablen los acusados, las defensas de Boudou y Nuñez Carmona -los dos sentados en primera fila-pidieron la palabra para hacer un planteo: recusar al juez Bertuzzi, presidente del tribunal.





Señalaron que no les daban garantías de imparcialidad porque pidió su traslado para pasar a desempeñarse en la Cámara Federal, un tribunal clave en el que se resuelven las causas políticas. Las defensas explicaron que ese pase debe contar con la aprobación del gobierno de Mauricio Macri.





Primero requiere los votos de los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación –el órgano encargado de aprobar los traslados– y después de un decreto del propio Presidente. Pero a su vez, en el juicio oral el Gobierno pidió -a través de la OA y la UIF- la condena y la detención de Boudou y Núñez Carmona.





Para fundamentar sus planteos, las defensas hicieron referencias a notas periodísticas publicadas en los últimos días. Entre ellas algunas de este medio. "El Gobierno ha transformado este juicio en uno de sus emblemas de la lucha anticorrupción. ¿Puede razonablemente pensarse que quien necesita el apoyo de los representantes del gobierno nacional para ser trasladado a la Cámara Federal, puede fallar en contra en lo que ha pedido el gobierno mediante la OA y la UIF? Mi defendido cree que no", sostuvo Matías Molinero, abogado de Núñez Carmona.





Alejandro Rúa, abogado de Boudou, se pronunció en el mismo sentido y dijo que la garantía de imparcialidad está mellada. "No hay posibilidad de que alguien sea juez si no es imparcial", aseguró Rúa y agregó: "La sociedad ve como cada uno juega sus intereses y la cabeza que van a cortar es la mía, piensa Boudou".





Luego, el propio Bertuzzi le contestó a las defensas: "No voy a ser capaz de darle la razón porque no comparto lo que dijo". Planteó hechos objetivos: que pidió el traslado a la Cámara Federal, que lo hizo de manera legal y que la intervención del presidente Macri es lo que establece el mecanismo de traslados de jueces.





"Las defensas plantean la recusación en este momento por notas periodísticas de este fin de semana pero están obviando que esta cuestión es pública desde hace meses. Estos mismos periodistas escribieron sistemáticamente, porque es su labor, sobre este tema. No puedo tener certeza de que ustedes no hayan leído hace tres meses esas notas pero me cuesta creerlo", criticó Bertuzzi, visiblemente molesto por los planteos.





El juez también criticó que en las recusaciones se haya invocado a la sociedad y que se lo vincule a algún sector político: "No tengo cómo probar lo que opina la sociedad. Mi deber es hacer lo que corresponde que dice la ley, no la sociedad. Es muy común en la política atribuirse la pertenencia de los jueces. Y es algo que repudio. ¿De acuerdo a lo que resuelva voy a pertenecer a alguien? No, señor. De ninguna manera. Son puras conjeturas".





"Es un burdo intento de apartarme en mi carácter de juez natural", cerró el juez y le pidió a sus colegas que rechacen las recusaciones "a la brevedad". Para resolverlo, el tribunal pasó a un cuarto intermedio y al regresar le dio la palabra al fiscal Marcelo Colombo, que pidió rechazar la recusación porque sostuvo que solo son "conjeturas" y que durante el juicio "la conducta del juez fue intachable".





El tribunal hizo otro cuarto intermedio. A las 15:30 los jueces Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez apoyaron a su colega: rechazaron "in limine" (sin darle tratamiento) la recusación de Bertuzzi porque entendieron que las defensas "no pudieron señalar un solo acto de parcialidad del Dr. Bertuzzi".





"Se construyó un relato con el fin de dar credibilidad a una trama conspirativa de la que formaría de parte Bertuzzi en una suerte de intercambio de favores para concretar exitosamente su traslado a la Cámara Federal a cambio de condenar a ultranza a Boudou y Núñez y proceder a su inmediata detención, el día en que se produce el veredicto, que descuentan los defensores será adverso a la suerte de los imputado", leyó el juez Costabel.





El tribunal rechazó la recusación e informó que la audiencia no iba a continuar. Se volverán a ver el 7 de agosto a las 9:30 horas. Ese día serán las últimas palabras de Forcieri, Ciccone y Resnick Brenner. Restarán las últimas palabras de Nuñez Carmona, Boudou y Vandenbroele que no tienen fecha. Lo mismo que el veredicto que estaba a dos días de pronunciarse.





El caso





En la causa Ciccone se juzga la presunta compra en 2010 que Boudou hizo del 70 por ciento de las acciones de la empresa calcográfica Ciccone -la más importante del país- para hacer negocios con el Estado. Para eso, como ministro de Economía influyó sobre la AFIP para obtener el levantamiento de la quiebra que pesaba sobre la compañía y obtener un plan de pagos accesible.





Para los acusadores eso se dio por probado en el juicio. Así, la Fiscalía y la OA pidieron que Boudou sea condena a cinco años y medio de cumplimiento efectivo y la UIF a seis años por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho (recibir coimas). La UIF también solicitó que el ex vicepresidente y el resto de los acusados con pedidos de prisión efectiva sean detenidos en el momento del veredicto si son condenados.





Las defensas rechazaron las acusaciones y pidieron las absoluciones.





(Fuente: Infobae)