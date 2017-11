Causa Ciccone: finalmente no aceptaron suspender el juicio

La defensa de Amado Boudou intentó sin éxito suspender el juicio en su contra por la compraventa de la ex Ciccone Calcográfica.





Los abogados de Boudou reclamaron ante el Tribunal Oral Federal 4 suspender el juicio a partir de la declaración en la causa del arrepentido Alejandro Vandenbroele.





El titular de The Old Fund se convirtió en arrepentido en un remanente del caso Ciccone, que aún sigue investigándose en primera instancia, pero no así en el tramo que ya se encuentra en juicio oral y público.

Los abogados de Boudou pidieron que se suspenda el juicio hasta tanto puedan conocer el contenido de la declaración del empresario, acusado de haber sido testaferro del ex vicepresidente.





Pero el Tribunal Oral Federal 4 lo rechazó y el juicio siguió en marcha. Además de Boudou están siendo juzgados Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y José María Núñez Carmona.