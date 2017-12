Causa AMIA: pedirán condenas para Menem, Galeano, Anzorreguy, Telleldín y los fiscales

Los integrantes de la Unidad Fiscal AMIA pedirán hoy que el ex presidente y actual senador Carlos Menem, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el reducidor de autos Carlos Telleldín y otras seis personas sean condenadas a penas de prisión por haber encubierto la investigación del atentado a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que mató a 85 personas e hirió a otras 151.