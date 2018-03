Causa AMIA: confirmaron el procesamiento de Cristina

El Tribunal consideró "inadmisibles" los recursos que plantearon las defensas para revertir los procesamientos, ya confirmados en primera y segunda instancia.





La Sala IV del Tribunal, compuesta por Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, rechazó todos los recursos y dejó los procesamientos firmes, aunque existe la posibilidad de que algunos acusados recurran a la Corte Suprema de Justicia.





El juez Claudio Bonadio elevó a juicio a Cristina Kirchner y otras once personas: cuatro de ellas con prisión preventiva, como el ex secretario Carlos Zannini, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche; el supuesto espía Ramón Bogado, y el dirigente Luis D´Elía.





Sobre Cristina Kirchner existe un pedido de desafuero hecho por Bonadio para proceder con la detención preventiva, el cual nunca fue resuelto por el Senado de la Nación.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme los procesamientos de la ex presidenta Cristina Kirchner y otros acusados que ya están camino a juicio oral por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.