Caso Pastorizzo: el padre del joven asesinado denunció un ataque

Gustavo Pastorizzo, el padre del joven que fue asesinado en la madrugada del 29 de diciembre pasado en Gualeguaychú, reveló que recibió amenazas anónimas y denunció un ataque en su casa en las primeras horas del domingo.

Tres semanas después de que Nahir Galarza (19) confesara haber asesinado a Fernando Pastorizzo (20) con dos disparos del arma reglamentaria de su padre policía, el caso sigue convulsionando a la ciudad de Gualeguaychú.

En medio de peleas entre las partes, versiones y estrategias cruzadas, Gustavo Pastorizzo contó que el domingo a la madrugada sucedió un extraño episodio en su vivienda en el barrio Puerto Nuevo de Gualeguaychú y que decidieron denunciarlo porque ya habían recibido amenazas previamente.

Cerca de las 5 de la mañana Gustavo dijo haber escuchado unos golpes en la puerta como si la estuvieran pateando de manera insistente y que, cuando se levantó a averiguar qué pasaba, descubrió que el cartel que pedía justicia por su hjo -y ocupaba parte del frente- había sido robado.

"En esos mensajes anónimos le decían a Gustavo Pastorizzo que se deje de joder con la causa, que el hijo era un drogadicto y un golpeador; todo lo que se viene diciendo en algunos medios para desprestigiar a la víctima", dijo. "Lo amenazaron diciéndole que tenga cuidado con lo que hace porque saben dónde vive. Son las típicas amenazas cobardes que hace la gente que no se da a conocer". "No quisimos decirlo porque es muy difícil de rastrear. Pensamos que no era algo para preocuparse", manifestó el abogado y dijo que ahora que la situación se agravó decidieron hacerlo público.





Finalmente, se refirió también a Jorge Zonzini, vocero mediático de la familia Galarza, quien en la última semana vio rechazada su solicitud de participación en la defensa de la joven. "No vamos a hablar porque él no forma parte de la causa", dijo Peragallo. "Sólo deberá atenerse a las consecuencias de su conducta en las redes. Él no es letrado ni tiene conocimientos legales. No puedo discutir con una persona que se hace llamar 'manager de medios'; jurídicamente no existe en el expediente".Y concluyó: "Él debe respetar la dignidad de la familia".