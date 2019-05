Caso del auto con papeles truchos: pidieron tres años de prisión para Boudou

Fuentes judiciales informaron que Córdoba hizo hoy sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 8 pidió que condena para cuatro de los cinco acusados en el caso. Además de Boudou, su ex pareja Agustina Seguín, la titular del titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, María Graciela Taboada de Piñero, y el gestor Alberto Soto. Para ellos requirió la condena de tres años por el delito de falsificación de documento. En tanto, para otro gestor –Rodolfo Basiami– solicitó la absolución.





Los tres años de prisión son en suspenso, por lo que ninguno irá a prisión en caso de condena. Excepto Boudou que se le acumulará a la condena del caso Ciccone.





Se trata del caso en el que se juzga la falsificación de tres formularios para hacer la transferencia de un auto Honda modelo 1992. Para el fiscal se dio por probada la maniobra y pidió condena.





En este juicio, Boudou está siendo juzgado por dos casos. Por el formulario 08 y por la compra presuntamente irregular en 2009 de 19 autos de alta gama para la flota del Ministerio de Economía cuando estaba a cargo de esa cartera.





El juicio continuará el jueves y martes de la semana que viene con los alegatos de las defensas de los acusados por el 08. Luego se iniciarán los alegatos por el caso de la compra de los autos. Antes de eso, Boudou va a declarar en indagatoria por la adquisición de los vehículo. Eso será el 6 de junio. Y el 11 de junio serán los alegatos del fiscal en el caso de los autos de alta gama.





El caso está a cargo de los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez, quienes tienen la intención de dar el veredicto antes de la feria judicial de julio.





El ex vicepresidente -preso en la cárcel de Ezeiza- ya fue juzgado por el caso del 08. Fue el primer juicio que afrontó y en en agosto de 2017 fue absuelto junto al resto de los acusados por el Tribunal Oral Federal 1. Pero tres meses después la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución y dispuso que se haga un nuevo juicio oral que es el que se está desarrollando.





En tanto, en el caso de la compra de los autos de alta gama -trece Bora, tres Passat, tres Vento-se sospecha que se hizo de manera irregular porque se realizó mediante una subasta directa, sin cumplir los procesos establecidos y con la concesionaria "Guido Guidi" que presentó un pliego de compra acorde a las condiciones del Ministerio de Economía.





La cartera pagó 2.131.400 pesos y en el caso se juzgarán los delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.





Por este expediente también están acusados los ex funcionarios del Ministerio de Economía Benigno Alberto Vélez y Álvaro Palencia Reffino; el ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo y los titulares de la concesionaria, Guido Guidi y Fernando Guidi. Reposo fue propuesto por la ex presidenta Cristina Kirchner para ocupar la Procuración General de la Nación pero el Senado rechazó su nombramiento.





Boudou ya tiene una condena. Fue por el caso Ciccone a cinco años y 10 meses de prisión. Su defensa la apeló y está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

