Caso Darthés: Burlando viajará a Nicaragua y asegura que tiene un testigo clave

Mientras Juan Darthés pasa sus días en Brasil, casi de incógnito, su abogado, Fernando Burlando, levanta el perfil y va a fondo con su versión de los hechos: él le cree a su defendido y ahora viajará a Nicaragua (lugar en donde Thelma Fardín radicó su denuncia) para tratar de ayudarlo.





El letrado dejó algunas impresiones polémicas: dijo que "ponerse del lado de la mujer garpa" y que Darthés es un "muerto civil" al que "asesinaron". También aseguró que tiene identificado "al testigo clave en Nicaragua que avalaría la postura de Juan Darthés".





Burlando viajará en breve a Nicaragua y pidió prudencia antes de juzgar. "Esperemos que la Justicia decida. Juan es un muerto civil. No fue condenado y ya lo asesinaron. No tenemos una confirmación de nada aún. Cuestiono a los comunicadores y no a la sociedad, que está muy bien que opine y se manifieste", dijo.





darthes01.jpg

Al respecto puntualmente del hecho que relató Fardín, Burlando ensayó una explicación particular. "Nadie se puede quedar tranquilo mandando (a una adolescente) a un país que ni siquiera sabemos si existe una democracia, a un país muy lejano, en una situación que realmente tal vez no es la propicia para un menor. Todos han adoptado un discurso que es el discurso que garpa, garpa en los medios. En la calle, la gente, el pueblo, la gran mayoría, quiere otra cosa, no quiere ese feminismo extremo donde se pretende matar o castrar al hombre".