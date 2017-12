Carrió: "En el Gobierno algunos dicen que no hay que comunicar"

Elisa Carrió admite que la idea del bono lo planteó sin consultar con el Gobierno y que se opuso a emitir un decreto porque hubiese sido "una derrota de la democracia".

Denuncia un intento de "desestabilización" de parte del kirchnerismo y la izquierda, y dice que por momentos sintió un "déjà vu de 2001". Sin embargo, al mismo tiempo, reconoce una serie de errores del oficialismo. "Siempre creo que la democracia exige explicaciones, pero hay algunas teorías de la comunicación y algunos sectores del Gobierno que dicen que no hay que comunicar", apunta sin dar nombres, pero en dirección al tándem Marcos Peña- Durán Barba . También criticó al Ministerio del Interior por no haber garantizado el voto de los legisladores que responden a los gobernadores. Y en un tono de ultimátum, condicionó la continuidad de su espacio en Cambiemos a que el presidente desactive el acuerdo Nosiglia-Angelici.

-¿Quedó conforme con el resultado final de la Reforma Previsional, a pesar de las críticas?

-Estoy conforme con la reforma a futuro, porque hay que medir lo que implica en el mediano y largo plazo. La formula de actualización es la mejor que pueden tener los jubilados, nunca pierden contra la inflación; es más, casi seguro ganan, porque capitalizan después de la inflación de tres meses. Por ejemplo, el año que viene le estarán ganando por 4 o 5 puntos a la inflación. El problema era el ensamble, que se va a compensar a los que cobran hasta $ 10.000 pesos con ese bono que propusimos. El sistema previsional hay que revisarlo en tres años, porque el problema ya no es quiénes son los jubilados hoy, el problema es que nadie en la Argentina va a tener 30 años de aportes para jubilarse en los próximos 10 años.

-Pero respecto del cálculo de hoy la actualización va a ser menor

-Sí, pero depende porque lo otro es una tómbola, hay años que perdés y años que ganás. Prefiero la estabilidad ante la tómbola. Esta es la fórmula más segura, el problema es el empalme. ¿Hubo cierta injusticia en el empalme? Sí. ¿Se compensó en parte con el bono? Sí. ¿Se compensó todo? No, pero se va a compensar en el futuro como sistema.

-¿Por qué la parte mayor de la reducción del déficit fiscal recae en los jubilados?

-No es así, el problema es que los impuestos estaban financiando la Anses; y el otro problema es que tenemos 8 millones de jubilados con 4 millones de aportantes. Ese fue el dispendio, y no le podemos sacar la jubilación a quien se jubiló sin hacer los aportes. El sistema estaba por estallar, se robaron la Anses, porque depositaban en los bancos, básicamente al de Elsztain y el de Brito, que a su vez daban a bajas tasas a las inversiones que hacían algunos presos de hoy, como Báez y López.

-¿Cómo surgió la propuesta del bono compensatorio?

-Fue una invención colectiva, diría yo (risas). Yo pedí el bono, y no salía, no lo había hablado directamente con el Presidente, pero me pareció que si no salía por la Presidencia iba a salir por el Parlamento, porque no se podía convalidar esa injusticia.

-¿Y cómo fue la situación con el decreto que no se firmó? ¿Lo frenó usted?

-Yo tenía una reunión en la Casa de Gobierno a la que no llegué. Porque tomo distancia de las situaciones. Yo me daba cuenta de que estábamos frente a un claro intento de déjà vu de 2001 en las acciones del Frente para la Victoria, en la actitud de los que atropellaron al presidente de la cámara (Emilio Monzó), era como un 2001 sin contexto. Entonces preferí quedarme sola mirando la situación. Y en un momento me llamaron por el decreto y les dije que bajo ningún concepto podrían hacerlo, y ahí me prefigure clarísima la imagen de De la Rúa con el estado de sitio.

-Usted dice que propuso el bono y que frenó el DNU. ¿Siente que le pone límites a Macri?

-No, no, yo cuido al Presidente. Lo que pasa es que yo tengo que tener un diálogo personal con él, que es el que tuve, y no colectivo. Y él se dio cuenta. Lo que pasa es que hay mucha gente alrededor de los presidentes a quienes la bronca los domina, y el ejercicio del poder es una tentación. Teníamos que hacer funcionar el Parlamento, y el DNU era una derrota del Parlamento y la democracia. La verdad es que el Presidente hubiera pagado un precio altísimo por ese acto, de los que no se hubieran hecho cargo ninguno de los que lo asesoraban. La cuestión estaba dividida, y yo estaba en mi casa. Cuando vi que no había forma de que se impusiera la visión más moderada, saqué un tuit, porque yo no iba a involucrar a la Coalición Cívica en eso, hasta ahí, no.

-¿Hablo con el presidente después del tuit?

-Yo hablé con muchos alrededor del Presidente antes, e inmediatamente después me habló el Presidente, y lo entendió. Ahora está chochísimo, ayer hablamos, no me agradece porque es medio duro, pero está todo bárbaro. Incluso se dijo que había rispideces con María Eugenia, pero no es así, está todo bien.

-¿Pero qué le reclama a Macri concretamente?

-Lo que debe ser. Ellos sabrán lo que hacen y yo sabré lo que haga. La legitimidad de Cambiemos lo evalúa la sociedad. Si para Cambiemos nuestros actos son buenos, la Coalición Cívica va a ser parte de Cambiemos. Pero si la sociedad se inclina por un Cambiemos más ligado al fútbol, a los negocios, a las viejas tradiciones políticas, seguramente nosotros no tenemos más nada que hacer. Y esa es una definición de 2018, no llego al 2019 sin definiciones claras en esta materia.

Fuente: La Nación