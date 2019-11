El fiscal Carlos Stornelli finalmente se presentó en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa que lo investiga por supuesta extorsión y espionaje ilegal. Y su paso por esas oficinas fue maratónico: se extendió durante más de 11 horas en las que el juez lo indagó por el mismo expediente en el que está procesado el falso abogado Marcelo D'Alessio.









"Me he extendido ahora en detalles sobre cuestiones puntuales que las tiene que analizar el juez. Creo que di respuesta a todo", sostuvo. En relación a una nueva presentación de D'Alessio frente a la Justicia se limitó a decir: "Ojalá que diga la verdad". "Se están produciendo las pruebas, no voy a decir ni hablar públicamente sobre responsabilidades o no de personas", agregó.





El fiscal salió del juzgado minutos después de las 23 horas y aseguró que su declaración fue muy extensa porque aportó "nuevos documentos, datos y pruebas" que lo exculparían de la acusación. "Voy a venir a declarar cuantas veces el juez me llame porque estoy a entera disposición", dijo.





Por su parte, Ramos Padilla ratificó que Stornelli leyó varios documentos nuevos pero aclaró que no iba a dar detalles de la indagatoria porque así lo había acordado con el fiscal. "Lo importante es que estamos a derecho y ahora hay que resolver la situación procesal", aseguró.





Stornelli tenía pensado asistir una vez que la causa de los cuadernos de las coimas haya sido elevada a juicio, lo que finalmente ocurrió.





Al arribar al juzgado, Ramos Padilla había dicho que no tenía confirmada la presencia de Stornelli. "Tengo entendido que va a venir, pero por los medios. Es un acto normal de los que se desarrollan en los juzgados, una indagatoria", manifestó. El fiscal finalmente se presentó.





Stornelli fue declarado en rebeldía por el magistrado tras negarse a declarar en seis oportunidades. En su resolución, Ramos Padilla argumentó que el fiscal no se presentó en ninguna de las citaciones pese a estar "debidamente notificado".





En este sentido, el fiscal afirmaba que había una "clara intención" de removerlo de la causa cuadernos. La posible declaración de este viernes tendrá una particularidad: se desconoce quién será el abogado de Stornelli.





La causa que se tramita en Dolores se inició luego de que el empresario Pedro Etchebest denunció que el falso abogado, Marcelo D'Alessio, lo había extorsionado. Según dijo, le pidió dinero presuntamente en nombre del fiscal Stornelli para no vincularlo en la causa de los cuadernos.





La defensa de Stornelli había asegurado que los presuntos hechos se llevaron a cabo en la Capital Federal, por lo que es competencia de los tribunales de Comodoro Py. En este sentido, Roberto Ribas, exabogado del fiscal, había dicho que les parecía "una maniobra para quedarse con la causa que a nuestro juicio tiene contenido político".





A principios de septiembre pasado, Ramos Padilla le había pedido al procurador general de la Nación que apurara el expediente en el que se evalúa la situación del fiscal. El magistrado hizo ese reclamo luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara el recurso extraordinario presentado por Stornelli contra la resolución dictada por esa Cámara que ratificó la rebeldía.





