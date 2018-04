Caputo se defendió en el Congreso: "El tema de las offshore no es delito"

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, se presentó en el Congreso para explicar sus vínculos con sociedades offshore y las operaciones de dólar futuro, y se defendió de quienes lo acusan de incompatibilidades con sus actuales funciones.



Caputo advirtió que "el tema de las offshore no es delito" y se trata de "una práctica común", remarcó que el delito se da "cuando no se declara", y sostuvo que tampoco puede declarar "una tenencia" que no es suya.



Además, rechazó las acusaciones opositoras de que asumió como funcionario para "favorecerse" y afirmó que, si "hubiera querido" beneficiarse, "se hubiera quedado en el sector privado" y que su comportamiento "como ciudadano" en torno al dólar futuro "es un buen ejemplo" de eso,



El ministro acudió a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda, donde también debió brindar un informe sobre el nivel de endeudamiento del país.