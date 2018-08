Campagnoli instó a Cristina a que deje los fueros como "gesto de grandeza"

A horas de que en el Senado se trate la autorización solicitada por el juez Claudio Bonadio para allanar los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal José María Campagnoli aludió al tema de los fueros que ostenta la presidenta y consideró que ella debería tener "un gesto de grandeza republicana" para someterse a proceso "como cualquier persona normal frente a tanta evidencia".

"Tal vez es la última oportunidad que exista para fortalecer las instituciones. Poner luz en los procesos judiciales y, de una vez por todas, empezar a meter presos a los que se robaron todo y que devuelvan la plata, que es lo que la sociedad está esperando desde hace rato", dijo Campagnoli en diálogo con La Red.





Para el fiscal, "no debemos olvidarnos de que venimos de doce años de un cepo en la Justicia, donde no se podía hacer absolutamente nada, donde si algún ciudadano, persona, chofer, arrepentido, quería acercarse a alguna fiscalía o estructura judicial para denunciar algo, se iba a encontrar con un sistema de opresión que no permitía avanzar en ninguna causa".