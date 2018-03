Camioneros se retira de la conducción de la CGT

"Como secretario gremial de la CGT renuncio, por no estar de acuerdo con esta conducción, porque no representa hoy los intereses de los trabajadores y lo que demandan. Tenemos un camino y líneas bien claras, iniciados hace años, y no serán abandonadas. Estos dirigentes están en las antípodas de la lucha obrera, entregan a los trabajadores ante la reforma flexibilizadora de Macri. Significando precarización, despidos, suspensiones. Quita de derechos para los trabajadores y de mayores beneficios para los empresarios", sostiene el comunicado.

En el comunicado, Pablo Moyano afirma que "queremos llevarle tranquilidad a TODOS los trabajadores haciéndoles saber que seguiremos defendiendo sus derechos incondicionalmente en cualquier espacio futuro, tal como lo hicimos frente a las sinrazones que sufrimos durante este tiempo".

"Ante tanta indecisión es fundamental fortalecer nuestra representación gremial en todos los sectores, sobre todo por los retos que implica ante este neoliberalismo, egoísta, materialista, antinacional, antipopular y cruel en su desmedido individualismo devastador", agrega.

Para concluir: "Esto se puede restituir. Y lo vamos a revertir. Al menos para El Visible ciudadano de a pie, esta convicción es nuestra tarea".

La decisión del gremio de Camioneros de abandonar la conducción de la CGT se da en medio del complicado panorama judicial que enfrentan Hugo y Pablo Moyano. También de una tensa relación con la Casa Rosada.

El 21 de febrero, durante la protesta en la 9 de Julio, no participó la mayoría de los gremios que integran la CGT.





Infobae