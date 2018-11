Cambiemos pidió una sesión especial para tratar el desafuero de Cristina Kirchner

El oficialismo solicitó que el Senado convoque a sesión especial el próximo martes para tratar del pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner, por la causa AMIA.









A través de una nota enviada a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, el interbloque Cambiemos pidió sesión especial para el martes a las 16:00 con el fin de tratar el pedido de desafuero enviado por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Memorándum de Entendimiento con Irán.





No obstante, fuentes del Bloque Justicialista dejaron trascender que el quórum para poder llevar adelante esa sesión será "responsabilidad del oficialismo", lo que significa que Cambiemos, que cuenta sólo con 25 senadores propios, tendrá dificultades para reunir a los 37 que se necesitan para abrir el debate.





En el oficialismo entienden que el pedido de desafuero con prisión preventiva debe ser tratado porque se vence ese mismo día, el 20 de noviembre, y porque la senadora nacional del Frente para la Victoria-PJ no apeló el fallo de primera instancia de Bonadio.





El justicialismo, en tanto, mantiene firme su postura de no avanzar con un desafuero cuando no existe condena firme, con el caso testigo del ex presidente Carlos Menem, condenado por tráfico de armas a Croacia y Ecuador y habilitado en 2017 a ser candidato para renovar su banca en el Senado.





Además, el bloque que encabeza Miguel Pichetto considera que el pedido de desafuero con prisión preventiva de la líder del FPV en la causa sobre el Memorándum con Irán "quedó abstracto", porque otros imputados, como el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y el dirigente de MILES Luis D Elía apelaron el fallo de Bonadío y salieron en libertad.





De hecho, en el entorno de Pichetto suelen preguntarse por qué la ex presidenta no utilizó el caso de Zannini y D Elía como antecedente para apelar la decisión de Bonadío y desactivar así el pedido de desafuero y prisión preventiva, y especulan con que se trata de una maniobra política.





El oficialismo ya había anticipado en octubre que después del tratamiento del Presupuesto 2019 intentarían avanzar con el debate sobre el desafuero de la senadora por la provincia de Buenos Aires.





El pasado 2 de octubre, el presidente provisional del Senado y referente de Cambiemos, Federico Pinedo había afirmado que Cambiemos tenía "tomada" la decisión de "pedir el tratamiento de desafuero" de la ex mandataria.





En el mismo sentido, el legislador explicó que "lo acordado dentro de Cambiemos en agosto pasado" fue "pedir el desafuero cuando la decisión de primera instancia esté confirmada".





"Al no haber apelado la decisión de dicha instancia la defensa de la senadora Kirchner, estamos listos para tratarlo", precisó el presidente provisional de la Cámara alta.