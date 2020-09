La Cámara de Diputados repudió hostigamiento virtual contra Massa

La Cámara de Diputados expresó hoy su "repudio" al hostigamiento virtual del que fue víctima el presidente del cuerpo, Sergio Massa, como la distribución a través de redes sociales de su número de teléfono, imágenes de sus hijos e insultos.

Los diputados que participaban de la sesión interrumpieron brevemente el debate del proyecto de ley de auxilio al Turismo para votar el "repudio", por una iniciativa de las oficialistas Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez.

La cuestión fue votada por unanimidad con el consentimiento de diputados del Frente de Todos, de bloques provinciales y de la izquierda.

Juntos por el Cambio ya no participaba de la sesión cuando se puso a consideración el repudio.

"Quiero decir que en la parte de afuera del Congreso, está todo roto. Han venido a hacer destrozos", dijo Moreau en referencia a quienes entre ayer y hoy protestaron en las afueras del Parlamento en respaldo a la posición de Juntos por el Cambio sobre las sesiones presenciales.

"Hay mensajes de Twitter, en redes sociales, donde no solo está el teléfono del presidente de la Cámara; sino que han publicado fotos de sus hijos, y uno de ellos es menor de edad", completó la vicepresidenta del bloque oficialista.

Por último, sentenció: "Se trata de un gesto antidemocrático y patoteril".

Minutos antes, tras una mención a su paciencia por parte de una diputada, Massa había anticipado: Además de paciencia, voy a tener que cambiar mi celular, porque se ve que lo repartieron algunos de los que se fueron del recinto y están mandando mensajes.

La verdad, qué nivel bajo de algunos dirigentes, agregó el titular de la Cámara, que minutos después retomó el tema y precisó: "Me llegaron más de 460 mensajes de remitentes desconocidos; no me voy a victimizar, pero voy a hacer la denuncia para que la justicia investigue".