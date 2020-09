Cafiero se refirió a la reforma judicial: "El Gobierno es respetuoso de los consensos"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, criticó hoy a los legisladores opositores que "se quejaban de que no podían tener un debate fructífero si no estaban presencialmente" en el Congreso y remarcó que el Gobierno "reestructuró de forma remota la deuda que ellos tomaron, así que el sistema no es el problema".

Cafiero se refirió de esta manera a la agenda legislativa y al proyecto de reforma judicial, que ya cuenta con media sanción del Senado, al sostener que el Gobierno es "respetuoso de los consensos y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, siempre es un constructor de consensos para que los debates se den".

"El macrismo esta semana trató de obstaculizar el debate que se promueve permanentemente en el Congreso, lo que no contribuye a nada porque la Cámara de Diputados es un ámbito en el que se debe discutir", agregó.

En diálogo con radio Continental, el jefe de Gabinete mencionó que en el Parlamento "hay restricciones lógicas por la pandemia" pero criticó a quienes "se quejaban de que no podían tener un debate fructífero si no estaban presencialmente".

"Nosotros restructuramos de manera remota la deuda que ellos tomaron, así que no creo que el sistema sea un problema", dijo Cafiero para rechazar los cuestionamientos de la oposición sobre la validez de la sesión del último miércoles.

Cafiero también se refirió al caso de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, luego de que ayer la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazara suspender la resolución del Consejo de la Magistratura que declaró incompleto el trámite constitucional para nombramiento en sus cargos.

"Promovemos que todas las discusiones se den dentro los marcos institucionales, como la Comisión de Acuerdos del Senado, adonde fueron convocados jueces que tenían imperfecto el cargo que ocupaban", explicó.

Cafiero y subrayó que esos jueces "ocupan cargos que no les corresponde; no concursaron y no tienen el acuerdo del Senado".

Ayer, la comisión de Acuerdos del Senado rechazó los traslados de tres jueces -Bertuzzi, Bruglia y Castelli- que habían sido dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri y adelantó que evaluará los pases de otros siete magistrados, durante una audiencia pública en la que la oposición no participó por considerar que estaba "viciada de nulidad".

Asimismo, en otra entrevista con Télam Radio, Cafiero apuntó que la tarea legislativa cotidiana "tiene que ver con los valores que expresa el Frente de Todos: defender la diversidad y entender que el diálogo político es necesario, independientemente de que traiga miradas diversas".

"Lo importante es que haya ámbito de debate y discusión", concluyó el jefe de Gabinete.

Télam