Cada vez más pacientes mandan sus frascos a analizar a laboratorios

Como en la UBA, en Rosario las muestras también son más ricas en THC que en CBD. "Los aceites más diluidos son los que se producen artesanalmente para comercializar. Los artesanales no comerciales suelen estar más concentrados, hasta diez veces más", afirma Serra. "Sabemos de gente que está produciendo, para comercializar o para su uso personal o solidario, y está preocupada por lograr una planta cada vez más efectiva. Por eso están dispuestos a pagar lo que cuestan estos análisis", suma.

Ninguna de las muestras analizadas en La Plata o en Rosario halló algún tóxico. En los análisis de la cátedra de Farmacognosia de la UBA sí hubo casos: "No tengo estadísticas, pero hemos encontrado metales pesados. Si cerca de donde crece la planta hay un río que ha recibido afluentes tóxicos de, por ejemplo, una industria, la tierra puede estar contaminada", sostiene Van Baren.

















"Como nuestro servicio no es abierto a la comunidad, no notamos tanto el impacto del crecimiento de la demanda. Pero en Toxicología las consultan han ido siempre en aumento", describe la docente de la UBA. Y agrega: "Ante el vacío legal y por la gran necesidad de sentir menos dolor, muchos pacientes no tienen otra salida más que recurrir al mercado informal y ahí surge la importancia de saber qué están consumiendo. Por eso hacen estos análisis". Serra señala otra complicación: "En muchos casos, cuando un aceite que un paciente compra le resulta efectivo, después se encuentra con que la producción del cultivador no es exactamente igual. Nos consultan a nosotros cómo hacer para dar con un producto que les funcione, y el Estado no les está respondiendo".





















En 2017 el Congreso legalizó la investigación y el desarrollo del uso medicinal del cannabis. La reglamentación de esa ley restringió sus alcances a una sola patología: epilepsia refractaria. El Estado argentino, a través del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados y Tratamientos No Convencionales, destina 986 pesos por día a estos fines. En 2019 el presupuesto fue el mismo que el año anterior, a pesar de una inflación anual estimada en más del 50 por ciento. El autocultivo del cannabis sigue criminalizado.









La reglamentación de la ley instó a abrir el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis: hasta octubre de este año se inscribieron 265 personas con epilepsia refractaria para ser parte de los ensayos clínicos que llevará a cabo el Estado. Sólo empezó uno, en el Hospital Garrahan. Sólo las más de 400 muestras de usuarios que se acercaron al laboratorio rosarino en lo que va de 2019 superan la marca del Registro Nacional: son personas en busca de soluciones para la salud.