Buenos Aires comenzó a revincular a los 6500 alumnos en parques y entregará netbooks

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició este miércoles la revinculación de aquellos alumnos que quedaron desconectados de las clases virtuales en medio de la pandemia. Se convocó a alrededor de 100 chicos, durante dos días continuos, a un polideportivo ubicado en Parque Patricios. Aquellos que no tengan computadoras, el jueves se llevarán una netbook a sus casas.

Con pupitres dispuestos al aire libre, dentro de las canchas y manteniendo el distanciamiento social de dos metros, los estudiantes llegaron alrededor de las 9 de la mañana para participar de charlas de revinculación. Fuentes del ministerio de Educación porteño le explicaron que “se les da una charla sobre la importancia de la educación, de no dejar la escuela”, que está a cargo de “promotores sociales y personal del Ministerio”. A su vez, detallaron que “a los que pidieron computadoras, se les entrega una”.

Desde la cartera a cargo de Soledad Acuña, definen esta acción como “un encuentro social para tratar de reconectar y revincular a estos chicos”. Y explican: “Nosotros estamos yendo a buscar ya desde hace tiempo a estos 6500 alumnos que perdieron vínculo con la escuela, los contactamos por teléfono, los fuimos a buscar a las casas. La prioridad es que no abandonen la escuela, que mantengan el vínculo con sus docentes pero, como no podemos llevarlos a la escuela para clases de apoyo, lo que hicimos fue habilitar un polideportivo para que hagan algún tipo de tarea de revinculación y socialización”.

A su vez, aclararon que se los agrupó en “burbujas” de entre 10 a 15 chicos, en turnos de dos horas, con protocolos “súper cuidados”, con el objetivo de “no seguir perdiendo tiempo para que puedan volver a revincularse con sus compañeros”.

Para estos dos primeros días, se convocó a un centenar de alumnos “que manifestaron voluntad de querer seguir en la escuela”. Aunque desde el Ministerio confirmaron que ya están identificados los 6500 estudiantes porteños que no mantuvieron el vínculo con sus docentes en esta etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), algo que en la reunión anterior les había recriminado el ministro de la cartera nacional Nicolás Trotta, que alegó que “solo habían podido individualizar a 1500” de ellos y que ellos tenían las computadoras aguardando para ser entregadas.

Juan, docente de la Escuela de Enseñanza Media N° 3 “Profesor Carlos Geniso”, de Bajo Flores, le contó a TN.com.ar que lo citaron 8:30 en la escuela y, luego, lo llevaron hasta allí. “Convocaron a los chicos de quinto año a una capacitación hoy (miércoles) y mañana. Cuando termine, se van a ir cada uno con su computadora para poder vincularse de manera virtual con la escuela”, comenzó explicando el profesor.

Y detalló que el encuentro de este miércoles “habrá durado una hora, fue al aire libre y se les explicó a los chicos cómo usar las aplicaciones Zoom y Meet, en las cuales ellos empezarían a tener las clases virtuales una vez que tengan la computadora”.

Para Juan, "esto es un simulacro”. Los alumnos de su escuela fueron llevados en taxi hasta Parque Patricios, los vehículos los buscaron por sus casas y los trasladaron de a dos hacia el predio. Luego, serían devueltos a sus domicilios bajo la misma modalidad.

Una madre de una alumna de 2º año de una escuela técnica, explicó a este medio, que les enviaron un e-mail para contarles que “se hacía una convocatoria para entregar computadoras”. Según explicó, su hija tendría “dos horas de curso”. En relación a cómo fue la experiencia de la adolescente con las clases virtuales, la mujer detalló: “Había veces que no se podía comunicar porque no le agarraba la señal del celular”. De acuerdo a lo que le dijeron, el jueves le darán la computadora. “Por ahora son dos días, no sé si la semana que viene continuará”, advirtió.

En relación al desafío pedagógico que enfrentaron los docentes en estos últimos seis meses, al tener que dar clases de manera virtual frente a una población que muchas veces no cuenta con una computadora o conectividad para poder acceder a ellas, Juan señaló: “Nos comunicamos con los chicos, nosotros sostuvimos la relación pedagógica y humana en la medida en que pudimos, haciendo un seguimiento y ellos respondiendo con las herramientas que tenían”.

A su vez, refirió que en la mayoría de los casos lograban conectarse “con el teléfono, con sus datos móviles”, pero que hubo alumnos “con más dificultades”. En este sentido, resaltó: “La verdad que no estuvo garantizada en todo este tiempo la vinculación entre los alumnos, las familias y la escuela, se perdía relación por momentos, era muy difícil”.

Y explicó que darles una computadora solo a los chicos de 5º, en una escuela como en la que él trabaja, representa a “menos del 10% de la población”. Aunque destacó que “es un primer paso”, aseguró que “no deja de ser insuficiente”.

Este miércoles por la mañana, en su conferencia de prensa habitual, el ministro de salud Fernán Quirós se refirió al tema de la revinculación de los alumnos, pero no hizo mención a esta acción que se estaba llevando adelante.

Consultado por los periodistas en relación a si hubo avances para el regreso a las aulas, el funcionario porteño volvió a enfatizar que está convencido de que se necesita encarar la política de permitir que los alumnos que perdieron la conexión con la escuela o aquellos “que están expuestos a sus entornos barriales" puedan volver a acercarse a las instituciones.

“Es el punto más trascendente que tiene en este momento la Ciudad. En los últimos días, el ministro Nicolás Trotta se mostró proclive a avanzar en estas políticas”, aseguró Quirós.