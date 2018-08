Boudou volvió a la cárcel de Ezeiza: qué decía sobre la convivencia con los presos

La entrevista de Viviana Canosa a Amado Boudou en febrero de este año

Embed







Tras la condena del Tribunal Oral Federal 4 a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, el ex vicepresidente Amado Boudou volvió al penal de Ezeiza, el mismo al que había sido trasladado a comienzos de noviembre de 2017 cuando, por orden del juez Ariel Lijo en el marco de otra investigación, el ex ministro de Economía había sido encarcelado acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.





Entre el 3 de noviembre de 2017 y el 12 de enero de este año, Boudou pasó 63 días en la cárcel de Ezeiza, donde compartió pabellón con José María Núñez Carmona y Carlos Zannini. Tras su liberación, el ex vicepresidente brindó dos entrevistas, una a Infobae y una al periodista Daniel Tognetti en radio Del Plata, en las que dio detalles de sus más de dos meses preso.





En los diálogos, Boudou contó que "en la cárcel me decían 'Vice' o 'Presi'. Y bueno, la mayoría de los que estaban conviviendo conmigo no eran personas de la política, pero tuvieron ese trato de entrada y lo mantuvieron hasta el último día". "Las condiciones de detención eran muy duras, muy duras. El afuera no existe para vos. Convivís con ocho personas que no conocías antes y no tenés tiempo para desarrollar el rol de cada uno, como pasa en la familia o en el grupo de amigos. Lo primero que uno debe hacer es entender que está ahí y no se va a ir al día siguiente. Los que se ponen ansiosos, pierden", detalló durante la entrevista con Infobae.

Embed



La entrevista con Daniel Tognetti





"Éramos siete personas. Las celdas son individuales pero el espacio es común. O sea, será un espacio de 40 metros por 10, más o menos, donde hay un televisor, tres teléfonos públicos, dos duchas y un lavadero para platos y ropa que es el espacio en común. Cada uno tiene su celda que debe ser de 3,5 metros por 2,5 metros. Y ahí me tocó ingresar primero solo, porque era un espacio que estaba vacío, y después ingresaron otras personas: dos colombianos acusados en causas narco, un mexicano... También hubo un abogado argentino llamado Jorge Chueco, una persona realmente... me parece una gran persona. Fue muy bueno para mí convivir con él".





Respecto de cómo se mantenía ocupado dentro del penal, Boudou contó que "me había hecho un plan de trabajo para dos años, porque creía que tenía que aprovechar ese tiempo lo mejor posible. Y no me iba a dejar caer ni a doblar, sino que muy por el contrario yo pensé: 'Tengo que salir más fuerte de lo que entré, más fuerte de la cabeza, más fuerte de lo físico'. Entonces tenía un plan de trabajo vinculado a lo intelectual, que eran tres turnos de lectura distintos, y un trabajo físico que iba variando".





"Mientras iba en el camión, encadenado, esposado, iba pensando 'yo tengo que salir mejor de que lo que entro a esta situación'. Y eso se compone con una cuestión física y una intelectual. Hay que darle mucha bola al ejercicio, en condiciones tumberas. Nuestras pesas eran los tachos de agua llenos de lavandina, un palo de escoba que los unía, tachos de pintura que usábamos para hacer flexiones de brazos. Como sea, hay que hacer ejercicio. Hay que imponerse una rutina todos los días", detalló Boudou.

Embed







Así trasladaron a Boudou al penal de Ezeiza tras la condena de hoy





En esa línea, el ex vicepresidente contó a Infobae que "el trabajo físico era... Bueno, uno de los colombianos era parte de las fuerzas de seguridad colombianas así que era una persona que tenía un gran estado físico, y él nos hacía clases de crossfit con la música de ellos: hacer flexiones, trabajar con el cuerpo de uno, y por la tarde, muchas veces hacíamos pesas". "Las pesas eran pesas tumberas, como dicen, con tarros de lavandina de cinco litros. Uno los llena de agua y los usa para hacer diversos ejercicios, o un palo de escoba para hacer bíceps, o te los atas al tobillo para hacer glúteos", explicó. En esa línea, el ex mandatario contó que "lo otro que hice fue imponerme una parte de lectura, que lo dividí en tres partes: una recreativa, una de historia y otra de economía. A eso también hay que darle bola todos los días".





Boudou también reveló que compartió partidos de fútbol con otros presos célebres: "Un profesor de educación física nos juntaba a los pabellones A y B, donde estaba mi amigo José María Núñez Carmona y Zannini y no había otro preso conocido. Después en otros equipos sí estaban Cristóbal (López), (Ricardo) Jaime, (Lázaro) Báez, y otras personas. Todos jugábamos al fútbol. El Servicio Penitenciario hace cosas para que el interno tenga alguna actividad. Nosotros jugábamos al fútbol tres veces por semana, jugábamos al ping pong".





Por otro lado, el ex ministro de Economía explicó cómo funciona la alimentación en el penal, y detalló que "a mí me gusta mucho comer así que... te dan dos comidas por día, una cerca del mediodía y otra a las siete de la tarde. A las siete se produce algo que se llama 'el engome', que es cuando te encierran en tu celda. Vas al engome. El engome es una hora, de siete a ocho. Y después, de doce de la noche a ocho de la mañana, volvés a estar completamente encerrado en tu celda durante todas esas horas. Pero estas dos comidas eran relativamente buenas: pollo con verduras o pizza con verduras. Hay un control de dietólogo más o menos cada quince días. Es bastante parecida a la comida de un hospital. Y el pan es muy bueno. Se hace dentro de la cárcel, así que eso tampoco ayuda mucho a la dieta".





"A los quince días de estar en prisión, empezamos a hacer nuestra propia comida, más allá de la que venía. Muchas veces reciclábamos la que nos daban para que estuviera un poquito mejor. Cortábamos el pollo y lo mezclábamos con un arroz o con alguna verdura o ponerle algún condimento. Al día veinte pudimos entrar una olla y un pequeño hornito y cocinábamos. Entonces empezamos a tener nuestra propia comida. Así que cuando llegó Navidad y Año Nuevo ya teníamos un entrenamiento bastante importante sobre algunas cosas".













En las entrevistas Boudou también dio detalles de la convivencia y de la limpieza en el penal: "Ese primer día que yo ingresé, nos miramos, nos sentamos en la mesa de metal que está atornillada en el piso con seis banquetas atornilladas en el piso, y tomó la palabra el colombiano este que era de las fuerzas de seguridad y dice: 'Bueno, mire, no lo tome a mal pero a los argentinos no les gusta mucho el esfuerzo para la limpieza. Así que yo le propongo que hagamos un equipo de limpieza colectivo porque esto está muy feo'. Y empezamos ahí una guerra contra las cucarachas y contra la suciedad muy colectiva, trabajando todos juntos". "La Constitución nuestra dice que las cárceles tienen que estar limpias y demás, pero la verdad es que a cada pabellón lo tienen que sostener los internos, los detenidos. Y funciona así y me parece que está relativamente bien que funcione así", se sinceró el ex funcionario.





Tras su salida de prisión, Boudou también reveló que "cuando entramos era 'Cucarachalandia'. La más chica tenía el tamaño de un gato. Son pequeños logros. Al principio perdíamos todos los días por goleada la guerra. Y después de 30 días, la ganamos. Cuando entró Carlos Kirchner, ya no había más cucarachas". "Mi celda estaba incendiada, quemada, y con un detalle: había un póster del presidente y de su señora, muy nuevito, recién puesto. La mía era la celda que peor estaba. No sé si fue un mensaje, pero yo lo tomé muy bien. Dejé ahí el póster hasta el último día. Debe estar ahí aún hoy", amplió.





En esa línea, también destacó el problema del olor dentro del penal: "Era espantoso. Es una de las cosas que me parece que te quedan grabadas adentro porque es una mezcla de humedad, tierra, mugre. Es muy feo. Yo pedí que me trajeran sahumerios y los ponía en la celda, porque la verdad es muy feo".





Fuente: infobae