Boudou dijo que su detención es "ilegal" y que "el juez perdió la objetividad"

En esa tarea estaba, y de no haber sido detenido en el día de hoy, tenía preparado un extenso escrito para presentarlo en forma espontánea, acercando explicaciones y consideraciones, es decir, colaborando, con la justicia. Repito: no lo he podido hacer porque antes de las 7 de la mañana fui detenido en forma ilegal y arbitraria. Por eso voy a recusar al juez de esta causa y espero poder seguir dando declaraciones todas aquellas veces que me sean requeridas de un juez natural, imparcial y que no pretenda tapar con actos espectaculares las denuncias que hay en su contra. Sin perjuicio de todo esto, y sólo a modo de ejemplo, quiero repetir que la Sra. Agustina Kämpfer recibió un préstamo de mi hermano Sebastián Boudou para completar el monto necesario para comprar un inmueble.