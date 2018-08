Bonafini llamó a "escupir" a miembros de las fuerzas de seguridad

Sin referirse al escándalo de los "cuadernos de la corrupción", que develó la ruta de coimas millonarias en la gestión kirchnerista, Hebe cerró: "El que nos quiere hacer pelota es el Poder Judicial, no la Justicia. La Justicia y la libertad están con nosotros".





Fuente: diarioveloz.com



Fiel a su perfil siempre polémico, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, acusó al Gobierno nacional de querer "generar miedo" a través de las fuerzas de seguridad y llamó a "escupir" a los agentes.Durante su habitual ronda de los jueves a Plaza de Mayo, que fue reproducida este sábado en su programa de la TV Pública, Hebe se refirió al caso de Cristopher Rego, el joven de 26 años que el pasado domingo fue asesinado por un prefecto cuando no se detuvo en un control en Parque Patricios."Otro pibe que matan porque no paró en un retén. Eso es lo que quieren. Que tengamos miedo. Que no salgamos a la calle. Que respetemos al que sea que tenga un uniforme. Y es lo que menos tenemos que respetar", sostuvo.Y en ese sentido, pidió: "Tenemos que escupir los uniformes que están hoy. Esos uniformes que matan gente, que no pagan por lo que hacen, que le pegan a Milagro Sala en una camioneta cuando la llevan a la cárcel, cobardes"."Ahora parece que va a haber más policías en la calle. No hay que dejar de ver cuántos policías más nos van a pegar", añadió.Acompañada por el diputado nacional ultra K Rodolfo Tailhade, la dirigente de derechos humanos también cuestionó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aunque la confundió con el senador Esteban Bullrich, quien esta semana viajó al Vaticano. "La Bullrich va a ver al papa (Francisco). Se cree que si se va a confesar al Vaticano le van a perdonar los pecados. Va a ir de cabeza al infierno, si cree en el infierno", lanzó.