El juez federal Claudio Bonadio rechazó hoy excarcelar a Luis D'Elía, detenido desde ayer acusado de traición a la patria por el acuerdo firmado con Irán, y pidió a su abogado defensor Adrián Albor que presente certificados médicos para determinar si corresponde otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.





Ayer, en un fallo sin antecedentes históricos, el juez Bonadio procesó a la la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner con prisión preventiva por traición a la patria y pidió al Senado que le quite sus fueros para meterla presa. Quedaron detenidos D'Elía, el ex canciller Héctor Timerman, quien permanecerá en su casa debido a su estado de salud; el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el dirigente piquetero Fernando Esteche y el dirigente islamista Jorge Khalil, cercano al gobierno de Irán.





Bonadio entendió que la ex presidenta y sus colaboradores motorizaron -en secreto- la firma de un pacto con Irán para exculparlo por el ataque a la AMIA a cambio de restablecer relaciones comerciales. La causa se originó con la denuncia que había hecho el entonces titular de la Unidad Fiscal AMIA Alberto Nisman cuatro días antes de morir, en enero de 2015, y que recién ahora tuvo un avance.





Además, fueron procesados sin prisión preventiva el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia Oscar Parrilli, el ex número dos Juan Martín Mena, la ex procuradora Angelina Abbona, el diputado Andrés Larroque y el supuesto agente de inteligencia Alan Bogado.





Detenciones. Las detenciones comenzaron en la madrugada de ayer con Zannini, preso en Río Gallegos y trasladado esta madrugada a Buenos Aires, y luego se sucedieron las de D'Elía, en su casa de Isidro Casanova -que denunció ser un preso político-, y la de Esteche, quien se entregó en una comisaría de Retiro.





Como todos los presos ya fueron indagados, sólo se los notificó de su procesamiento y fueron trasladados al penal de Ezeiza. (La Nación)