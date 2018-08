Bonadio homologó el acuerdo de arrepentido de Pescarmona y ordenó liberar a Valenti

Ayer, el ex funcionario Roberto Baratta y su entonces secretario Nelson Lazarte se negaron a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio. Baratta, ex secretario de coordinación del Ministerio de Planificación Federal y número dos de Julio De Vido, es una de las cabezas de la asociación ilícita que investiga la Justicia y su nombre fue uno de los más mencionados por los empresarios y ex funcionarios en la causa, acusado de ser quien cobraba las coimas.