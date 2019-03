Bonadio dictó un nuevo procesamiento con prisión preventiva contra Cristina Kirchner

La ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, fueron procesados con prisión preventiva por asociación ilícita y defraudación, junto a un grupo de empresarios y ex funcionarios por la compra de gas natural durante su gestión. El juez Claudio Bonadio consideró a la senadora jefa de una organización ilícita y a De Vido y Baratta como organizadores, revelaron a Infobae fuentes judiciales.