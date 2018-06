BCRA empieza hoy a desarmar la bola de nieve de Lebac

El Banco Central (BCRA), bajo la flamante conducción de Luis Caputo, empieza hoy el camino hacia el desarme de la "bola de nieve" de Lebac, que supera el $ 1,170 billón. En la licitación de hoy, la primera bajo la nueva administración de la autoridad monetaria, vencen cerca de $ 515.000 millones y en el mercado esperan que una parte importante no se renueve.

La intención oficial es que el dinero que no se vuelva a invertir en Lebac hoy no vaya al mercado cambiario a empujar a la suba del dólar, sino a encajes bancarios o que resulte compensado por la emisión de dos bonos por más de $ 111.000 millones de ayer. El efecto monetario, entienden, debería ser nulo si todo sale según los planes de Caputo y los desarmes de letras no resultan masivos.

De los $ 1,171 billón de stock existente de Lebac al 15 de junio pasado, $ 475.615 millones están en manos de bancos. Es algo más del 40% del total. Las letras en manos de entidades financieras son más controlables para el BCRA, ya que los bancos están muy limitados para venderlas y usar los pesos para comprar dólares o activos en dólares por la reciente reducción del tope a las tenencias de divisas del 10% al 5% de sus patrimonios.

El 60% restante, mientras tanto, está en manos de empresas, inversores minoristas, fondos comunes de inversión y hasta aseguradoras (que, si bien tienen prohibido invertir en Lebac desde fines del año pasado, todavía conservan en cartera las que no vencieron). Esa parte del stock es la que, en caso de no ser renovada, deberá ser compensada los $ 111.000 millones obtenidos a través de los bonos "dual" y Bote 2022 emitidos ayer por Hacienda (ver aparte).

Desde la última licitación el BCRA recompró más de $ 140.000 millones de Lebac que vencían hoy, con lo cual el vencimiento se redujo en forma importante. Con todo, entienden los operadores, una parte no será renovada.

"De esta manera, el BCRA empezaría de a poco a reducir el stock de Lebac, tal como planificaron. Respecto a la tasa de corte de la licitación de mañana, es difícil de estimar, dado que el BCRA no estuvo interviniendo esta semana en el mercado secundario y se estuvieron operando en niveles de entre 50 y 55%, niveles que dudo que el BCRA quiera convalidar", dijo Martín Przybylski, Portfolio Manager de Consultatio Asset Management.

El papel del Bote 2020, que los bancos podrán utilizar en forma de encaje, también será importante para evitar que los pesos que no sigan en Lebac no vayan a la calle.

"No va a poder renovar casi el 20% ($ 100 millones), pero la mitad se va a canalizar hacia el bono encaje (10%, alrededor de $50.000 millones)", dijo Hernán Hirsch, titular de FyE Consult. "El BCRA quiere lograr que la tasa le compita al dólar. Eso debería hacer que el BCRA trate de renovar mucho", concluyó.