Barrionuevo acusó a Gioja y a Scioli de vaciar el partido: "Van a tener inconvenientes penales"

Luis Barrionuevo quién asumió la semana pasada como interventor en el Partido Justicialista contó detalles de cómo llegó a ocupar ese lugar en un mano a mano, en Animales Sueltos, con Alejandro Fantino. El titular de los Gastronómicos acusó a Gioja y Cristina Fernández de hacer un vaciamiento del PJ y usarlo para intereses propio.

El sindicalista, también apuntó contra Daniel Scioli, dijo que las autoridades pasadas usaron una empresa privada para cobrar un 20 por ciento por dar capacitaciones: "Se hizo un vaciamiento en el PJ. Se usó desde hace mucho tiempo: primero con los transversales, después con el Frente para la Victoria. Pagaban gastos que nunca hicieron. Ellos firmaban y autorizaban. No me quedan dudas de que van a tener inconvenientes penales".

En relación a los resultados de la reciente auditoría que se realizó dentro del partido manifestó que "Había muchas irregularidades. El PJ fue utilizado por Unidad Ciudadana para conseguir avales, estaba al servicio del kirchnerismo, que se sirvió de los emblemas y el dinero del partido para beneficio propio", denunció.

Consultado por el futuro de Cristina Kirchner como posible candidata por afuera del PJ, Barrionuevo se mostró indiferente. "Con el peronismo en reconstrucción, Cristina no va a mantener la cantidad de votos que tuvo la última vez. Hoy por hoy no saca más de 15 puntos", se animó a pronosticar luego de confesar que, con su llegada como interventor judicial del partido, cree que le arruinaron los planes a Jaime Durán Barba, quien apostaba a un panorama con Gioja encabezando el partido y Cristina Kirchner como candidata opositora de cara a las elecciones de 2019.

En el programa Animales Sueltos, el sindicalista volvió a hacer hincapié en su estrategia renovadora y aseguró que aún les "sobra tiempo" para elegir la fórmula que le haga frente a Cambiemos, a quien pronostica que vencerán en un ballottage. "Dentro de 90 días van a ver cómo se recupera el peronismo. No me preocupa no tener candidato. Macri tiene el 40% de aceptación y un 60% en contra, en un ballottage le ganamos", se mostró confiado.

Al hablar de nombres propios para encabezar el partido, el sindicalista afirmó tener varias opciones, entre los que sorprendió nombrando al presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó (no renovará su banca) y al actual ministro del Interior Rogelio Frigerio. "Antes estuvieron con nosotros, ahora con ellos, pueden volver a estar de este lado. Son elementos valiosísimos que pueden trabajar para esta reencarnación", agregó. Además, aclaró que José Manuel de la Sota, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey también forman parte de la lista.





Fuente: Clarín y La Prensa