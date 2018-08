Baratta complicó a José López por las coimas de Odebrecht

"En cuanto a las delaciones premiadas, Marcelo Odebrecht no me nombra y Luis Antonio Mameri refiere, cuando es interrogado acerca de si el suscripto sería el contacto de Jorge "Corcho" Rodríguez, respondió que desconocía si existía algún tipo de contacto entre Jorge Rodríguez y el suscripto, y que no tenía ningún elemento para afirmar que ese contacto fuese efectivamente existente", resaltó.