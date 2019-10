Aunque en San Juan, Fernández les pidió a los pilotos que no paren, ratificaron la medida

El martes, en el marco de una conferencia de prensa en San Juan, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió al conflicto aeronáutico que podría paralizar la actividad durante el fin de semana y les habló de manera directa a los pilotos: "Tienen razón y son víctimas de las políticas del Gobierno. Si mi palabra pesa, les pido que no tomen esas medidas, no es un buen momento. Si podemos hacer algo para no tener un conflicto el fin de semana, se los voy a agradecer", señaló.

















Pese a esta intervención, los pilotos ratificaron la medida de fuerza. "Nos sorprendió que un candidato nos diga eso, entendemos la buena voluntad, pero es una medida que venimos trabajando hace tiempo, hace un año; el paro de 48 horas es inamovible", planteó el secretario general de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), Cristian Erhardt, en diálogo con radio La Red.

















Por su lado, el titular del sindicato de Pilotos (APLA), Pablo Biró, fue categórico: "Ya agotamos la conciliación obligatoria, no solo vamos a parar este fin de semana, sino que se va a profundizar el conflicto, porque el gobierno nos está usando por motivos electorales". "Alberto cuando nos quiera pedir algo nos llamará, cuando tenga los equipos y gane las elecciones, nos pedirá opinión, yo no hablo a través de los medios", agregó el gremialista en radio Futurock.













La medida de fuerza, en reclamo de una recomposición salarial y que afectará al menos a 500 vuelos desde las 0 horas del sábado, se resolvió el pasado lunes, luego de asambleas que generaron demoras en más de 100 vuelos. En medio de la disputa salarial, la conducción de Aerolíneas Argentinas recordó que le pagó a sus empleados un bono de entre 5.000 y 30.000 pesos en diciembre de 2018, un ajuste de salarios del 10,2% en enero, un 4,1% en marzo, un 15,2% en abril y un bono de 5.000 pesos para los sueldos menores a 100 mil en este mes.