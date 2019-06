Aunque habló de "camino torcido", Carrió le dio el "ok" a la fórmula Macri - Pichetto

Elisa Carrió habló sobre la inclusión del peronista Miguel Angel Pichetto en la fórmula de Mauricio Macri para competir en los comiciones presidenciales en los que buscará su reelección.









La líder de la Coalición Cívica y principal aliada del Presidente apoyó la designación del senador justicialista como candidato a vicepresidente del oficialismo.









"Es un profesional responsable y nunca fue golpista, hasta tuvo un comportamiento responsable durante el gobierno de la Alianza", afirmó en Rosario. Además, la diputada nacional consideró que "agrega gobernabilidad al Presidente y conoce" la Cámara alta.









"Con Pichetto no somos amigos, pero les puedo asegurar que es oficialista, que cumple los acuerdos, que es durísimo, pero cumple los acuerdos y cree en la República y no lo va a voltear a Mauricio Macri; eso se los aseguro", dijo luego en Venado Tuerto.









Remarcó que "cuando se hace historia no se mira los obstáculos sino que mira como un centinela lo que se quiere para adelante".

















Y le apuntó al ex intendente de Tigre y a las negociaciones que hubo con el macrismo para acompañar como colectora a María Eugenia Vidal en la Provincia: "Massa no está en Cambiemos, se ha logrado el objetivo no hay listas colectoras, por eso yo estaba callada, si el estaba en colectora yo no estaría acá".









Horas más tarde, y luego de que pasara el primer impacto, Lilita escribió en su cuenta en Twitter y, si bien tildó la decisión como un "camino torcido", aseguró que "la República está asegurada" y que Macri va a ganar en octubre en primera vuelta. (IProfesional).