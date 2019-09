Aunque está prohibido, el 7% de los chicos de 13 a 15 años fuman cigarrillos electrónicos

En un contexto de preocupación mundial por el reporte de 450 casos de enfermedad pulmonar grave asociada al uso de cigarrillos electrónicos y cinco muertes en Estados Unidos, la Secretaría de Salud recibió los resultados de la 5ta Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ), que por primera vez incluyó la medición del uso de estos productos de vapeo en adolescentes de 13 a 15 años. La cifra encendió la alarma: el 7,1% los consume en Argentina y el 14,4% los probó alguna vez, pese a que están prohibidos.

La EMTJ es una herramienta estandarizada a nivel internacional (está auspiciada por la Organización Mundial de la Salud- que, entre otras cosas, se utiliza para monitorear el progreso de las políticas de control del tabaco en cada país. De esta última edición -la tercera a nivel nacional- participaron entre junio y septiembre de 2018 1.251 chicos y chicas de escuelas públicas y privadas de todo el país.

"Vamos bien, pero estamos mal. El consumo y la exposición a humo bajan, eso es una buena noticia, pero los porcentajes siguen siendo altos. Y la muy mala noticia es el cigarrillo electrónico", dice a Clarín Verónica Schoj, directora Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles.

"Se trata de un producto especialmente atractivo para los jóvenes por los saborizantes que remedan a las golosinas y por el carácter electrónico", afirma Schoj y, en ese sentido, subraya que el mayor riesgo que representa es que se convierte en la puerta de entrada de a la adicción a la nicotina en los chicos. "Numerosos estudios demostraron que los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos tienen más probabilidades de comenzar a fumar otros productos de tabaco, lo cual conlleva a un mayor riesgo de adicción a la nicotina y a todas las consecuencias en la salud que se asocian al consumo de tabaco", afirmó en la misma línea Ignacio Drake, coordinador del Programa Nacional de Control de Tabaco.

















"Estamos logrando desnaturalizar el consumo de tabaco. Los países venimos haciendo un esfuerzo enorme para bajarlo, resistiendo el lobby de las tabacaleras para avanzar en medidas mucho más agresivas y esto nos hace retroceder", apuntó Schoj. Los resultados de la encuesta disparan "un alerta muy importante en un contexto marcado por muertes y pedidos del CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) y recomendaciones de FDA (la autoridad regulatoria sanitaria estadounidense) para que no se consuman estos productos, que no hacen más que corroborar lo que venimos diciendo: al contrario de lo que afirma la industria, el cigarrillo electrónico no es un producto menos nocivo que el tabaco tradicional. Esa es la gran estrategia histórica de las tabacaleras. Van sacando nuevos productos frente al hecho incontrastable e inleudible de que venden un producto mortal. La estrategia de marketing es ir promoviendo nuevos productos que publicitan como de daño reducido sin evidencia para hacer esa afirmación, pero que la ciencia tarda 5-8 años en demostrarlo. Ya pasó con el filtro y con los light", recuerda la funcionaria.