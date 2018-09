Aumentó el precio del biódiesel y el impacto podría trasladarse a los combustibles

"Los combustibles suben o bajan por tres elementos, dólar, petróleo Brent y los biocombustibles. Si alguna de estas variables sube, debería subir proporcionalmente. Los combustibles diésel tienen un 10% de biodiésel y las naftas tienen un 12% de bioetanol", explicó Gabriel Bornoroni, titular de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac). "De todas formas, muchas veces la petrolera espera para aumentar en conjunto con el resto de las variables", aclaró.





Para lo que queda de 2018, ya hay otro aumento previsto de acuerdo a la actualización del impuesto a los combustibles, que se hará efectivo en diciembre. "Mientras que los precios del barril de crudo no se disparen y el dólar permanezca en el rango de los $37 a $40 no habría justificativo para que vuelva a subir la nafta y el gasoil premium antes de diciembre", explicó Gold. "Pero la nafta super y el diésel se encuentran con un desfasaje en el precio que oscila entre 10% a 15% según las petroleras. Es una decisión particular de cada una, no sabemos si lo van a trasladar o no a los precios", agregó.





Fuente: Infobae