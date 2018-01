"Atracón de alcohol": 1 de cada 2 adolescentes entre 12 y 17 años consume de forma abusiva

A nivel físico, los riesgos a los que expone el alcohol tienen que ver, en primera instancia con someterse a los efectos de una sustancia depresora y deshinibitoria. "El chico se anima a hacer determinadas cosas que en su sano juicio no las haría -analizó Peronace-. Asimismo, puede desencadenar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, lo cual es lógico ya que si el joven no se puede cuidar a sí mismo mucho menos va a poder cuidarse en una relacion sexual y cuidar a un otro".

En otro orden, recientes investigaciones analizaron las consecuencias a nivel cerebral del consumo de alcohol y manifestaron que "lo más preocupante de los resultados es que son similares a estudios que analizaron los cerebros de personas con una adicción sostenida al alcohol".

Para finalizar, Peronace adjudicó las estadísticas crecientes a un "cambio de hábito a nivel sociedad en el consumo de alcohol". "Años atrás teníamos un consumo más mediterráneo, el argentino era más de tomarse un vino con la pasta o el asado del domingo, pero a medida que todo fue cambiando pasó a un consumo anglosajón. En ese contexto es que hoy se ve una cervecería nueva por cuadra, y dentro de este consumo anglosajón la tendencia es tomar hasta derrumbarse, o lo que yo llamo acto bulímico o atracón de alcohol".