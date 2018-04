Así serán las becas que recibirán los hijos de los tripulantes del ARA San Juan

Según informó el jefe de gabinete Marcos Peña ante la consulta de diferentes senadores, los hijos recibirán: "Becas de la Armada" y "Beca Escolar promovida por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Defensa conjuntamente".





En el primero de los casos la ayuda será hasta los 21 años, mientras los estudios continúen, y consiste en un porcentaje del sueldo mensual de un almirante, que en la actualidad es de $46.573. Ese dinero será entregado en forma anual en hasta nueve cuotas. La ayuda será igual para todos, sin importar el rango que haya tenido cada tripulante, y variará solo en función de en qué etapa escolar se encuentren.





Por ejemplo: para preescolar, el porcentaje será del 20%. Es decir: $9315 dividido en nueve cuotas de $1035 cada una. En el caso del primario, el porcentaje sube a 25, que representan $11.646, en nueve cuotas de $1294. En el secundario llega al 30% ($13.968 en nueve cuotas de $1552); en superior no universitario es del 35% ($16.299 en nueve cuotas de $1811) y para los universitarios es del 40% ($18.630 en nueve cuotas de $2070).





El segundo lleva el aval del presidente Mauricio Macri, quien firmó un decreto la semana pasada junto a Peña, Carolina Stanley, Alejandro Finocchiaro y Oscar Aguad y que establece el "otorgamiento de becas educativas para los hijos de los tripulantes, desde nivel Preescolar hasta el nivel Superior" y que tendrán "vigencia anual, prorrogables año a año y hasta los 25 años de edad de los hijos de los tripulantes".





El texto, publicado el 17 de abril, establece que el monto a percibir se calculará a partir del porcentaje del salario mínimo vital y móvil, que es de $9500 hasta julio 2018, y de $10.000 a partir de julio de 2018. Esto será abonado en 10 cuotas y las escalas son: 35% para preescolar, 40% primario, 50% secundario, 55% superior no universitario y 60% superior universitario.





Así, los montos que recibirán serán: preescolar $33.250 (10 cuotas de $3325), primario $38.000 (10 cuotas de $3800), secundario $47.500 (10 cuotas $4700), superior no universitario 55.225 (10 cuotas de $5522.50) y superior universitario $57.000 (10 cuotas de $5700).





Según el listado que se incluye en el decreto, los beneficiarios son 45 chicos: ocho en preescolar, 23 en primario, 13 becas secundario y un universitario. La noticia de las becas fue bien recibida por la mayor parte de los familiares, que insistieron en la necesidad de que se continúe con la búsqueda de la embarcación.





Qué más respondió Peña en el Senado





El jefe de Gabinete agrupó las 33 preguntas sobre el ARA San Juan que recibió dentro de las 715 que le hicieron llegar los senadores. En nueve páginas, entre la 344 y la 352, consignó las respuestas sin especificar a cuál de las consultas se refería.





Entre las frases más destacadas, Peña sostuvo: "Al momento del desarrollo de la operación efectuada por el Submarino ARA San Juan no existió violación alguna de compromiso internacional de parte de nuestro país. Ciertamente, se cumplieron la totalidad de las previsiones establecidas en los acuerdos de Madrid. Tan es así que, independientemente de diversas informaciones confusas que se dieron a conocer en la prensa de nuestro país, no se ha denunciado por parte de autoridades británicas vulneración alguna a las declaraciones bilaterales oportunamente rubricadas".





También reiteró que no estuvo en la zona cercana a Malvinas. "En su itinerario, el ARA San Juan pasó a más de 200 kilómetros de distancia de las Islas Malvinas; muy lejos, por tanto, de la zona en la cual una unidad de la Armada debe avisar al RUGB antes de ingresar. Por otro lado, la zona interina de administración y conservación pesquera impuesta unilateralmente por el RUGB no implica la prohibición de navegación por ella para buques argentinos; simplemente determina una zona que afecta a la actividad pesquera. Por tal motivo, de cualquier modo, la navegación de un buque de la Armada por ese sector no genera inconveniente alguno con el RUGB, como así tampoco y, en especial, violación a ninguno de los acuerdos vigentes entre ambos países".





Además, desmintió que el submarino hubiese efectuado inteligencia sobre unidades extranjeras: "Es necesario resaltar que el Submarino ARA San Juan no tenía ordenado avistar y recabar información, tomar registros fotográficos y fílmicos, sobre una parte esencial del sistema de defensa militar que el Reino Unido tiene emplazado para la protección de las Islas Malvinas".





También le dedicó un párrafo al borrador de la Orden de Operaciones que ubicaba al submarino a menos de 30 kilómetros de las cosas de las islas Malvinas. "Se ordenó una investigación interna en la Armada Argentina respecto de la razón por la que se incorporó un borrador de trabajo, que nunca fue transmitido, en la documentación enviada al Honorable Congreso de la Nación", explicó Peña.





(Fuente: La Nación)