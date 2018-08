Así reflejaron los diarios del mundo el debate sobre el aborto en Argentina

El debate y la crucial votación en el Senado sobre la despenalización o no del aborto viene teniendo enorme repercusión en los medios internacionales, no sólo los tradicionales, sino también los científicos y de interés medicinal. Por lo general se observa que los sitios más liberales le han dado un amplio despliegue al tema. Aquí, un resumen de los más importantes.

ley IVE aborto argentina en el mundo (1).jpg



En España todos los diarios escribieron sobre el debate."Argentina vota la legalización del aborto en medio de una movilización masiva", dice este miércoles El País, con amplia cobertura en su edición latinoamericana. Por eso señala que este país estará "pendiente" de la Cámara Alta y que es una "votación clave para Argentina y también para Latinoamérica, que tiene al país austral como un referente en la conquista de derechos sociales".





ley IVE aborto argentina en el mundo (2).jpg



Con amplio espacio, en The New York Times se publicó el martes a la noche un artículo que señalaba "Lo que usted debe saber sobre la votación del aborto en Argentina". "El Senado de Argentina debate un proyecto de ley este miércoles que legalizaría el aborto en embarazos hasta no más de 14 semanas. El voto en una nación predominantemente católica y también el lugar de nacimiento del Papa Francisco, reverberará en todo la región". El Times luego describe el estado de situación en el país.





ley IVE aborto argentina en el mundo (3).jpg



The Washington Post utiliza para su título una obra de la escritora Margaret Atwood, Handmaid's Tale para decir "El cuento de la criada marcha en Argentina por el derecho al aborto" ya que un grupo de mujeres hizo frente al Congreso una representación vestidas con la ropa que usan las criadas obligadas a embarazarse en la serie para reclamar por la despenalización. La marcha tuvo lugar la semana pasada, y por entonces el Post contaba que la Cámara de Diputados había aprobado la legalización de la interrupción del embarazo hasta 14 semanas. Y contaba que este miércoles la votación será en el Senado. "El presidente Mauricio Macri ha dicho que si bien él se opone al aborto, no vetará la ley que se apruebe".





La mirada de la revista Time online gira el titulo hacia otra realidad. "La votación en Argentina sobre el aborto revela el profundo temor de la Iglesia Católica al deseo de las mujeres". Al mismo tiempo, The Post publicó una columna de Opinión de Mariela Belski. "El Senado en Argentina debe votar la descriminalización del aborto" , escribió.





El Irish Times recordaba este miércoles: "El debate del aborto en Argentina se mira al espejo en Irlanda en todos los aspectos de la prohibición" . Y señala que, por la dificultad de viajar fuera del país para hacerlo, "3000 mujeres han muerto desde 1983". País con una amplia mayoría católica, Irlanda aprobó la despenalización del aborto este año.





La versión en español de la agencia Sputnik de Rusia afirmaba hace unas horas: "El aborto dejará de ser clandestino en Argentina gracias a la movilización popular". Lo decía con una entrevista a la integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Patricia Bustamante Quintero. "Creo que este 8 de agosto vamos a ser dos millones de personas en las calles exigiendo nuestro derecho y eso va a tener que recibido por quienes se dicen representantes del pueblo y van a votar a favor del voto legal", señaló la abogada feminista.





"Aborto en Argentina: ¿qué puede suceder este miércoles en el Senado?" se preguntó CNN en español hace unas horas. "Llegó el día que los argentinos están esperando. ¿Se despenalizará el aborto? Hay tres posibles escenarios que pueden darse este miércoles y nosotros los repasamos en Perspectivas desde Buenos Aires. Hasta el momento, según la información que pudo acceder CNN, habría 31 senadores a favor, 37 en contra, 2 indecisos, un ausente y una abstención.





ley IVE aborto argentina en el mundo (4).jpg



"Argentina realiza un voto histórico sobre el aborto mientras un millón de mujeres marcha en demanda de un cambio", titula el diario The Guardian, del Reino Unido. El diario comienza su crónica con la historia de Ana María Acevedo, una empleada doméstica diagnosticada de cáncer a los 19 y siendo ya madre de tres niños.





Fuente: Clarin