Así podés comprar afuera y evitar impuestos argentinos

El llamado sistema Puerta a Puerta fue una de las puntas de lanza del gobierno respecto a liberalizar las compras en el exterior. Desde su anuncio hasta la fecha del día de hoy, el programa tuvo sus luces y sombras. En un principio, los montos de la franquicia de compra eran más pequeños y era necesario llenar formularios para acceder a las compras. Con el correr del tiempo, el sistema se fue simplificando y hoy es más amigable al usuario.













La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó a principios de este mes la última iteración del servicio Puerta a Puerta para las compras internacionales a través del Correo Argentino, en el que se simplifica el trámite y ya no será necesario ir hasta la Aduana para retirar la compra.













La medida, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial, comprende a las compras realizadas en el extranjero que no superen los US$ 3.000 y que por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial. La resolución establece que a partir de abril, la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto será elevado, de un único envío anual de US$ 25, a 12 envíos de US$ 50 cada uno en el mismo período. Tampoco será necesario realizar el trámite a través de la página web de la AFIP, ni contar con Clave Fiscal nivel 3 para realizarlo.









Por otro lado, la cara "B" de los pedidos, el sistema de pequeños envíos y que se rige por el sistema Courier (es decir, empresas como DHL o FedEx), no va a sufrir modificaciones, por lo que seguirá operando hasta ahora: hasta 3 unidades del mismo producto, hasta cinco compras por año, mercadería para uso personal y no comercial por hasta 50 kilos y un límite por compra de US$ 1.000 en el importe final.









Según datos oficiales, el día de apertura del "nuevo" sitios de Puerta a Puerta (el 1 de abril de 2019) demostró que existe interés. Se registraron 12.000 personas y hubo 8300 operaciones concretas en el primer día (6800 realizaron el aviso de compra y 1500 avanzaron con la declaración).