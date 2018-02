Así fueron las últimas horas de Débora Pérez Volpin

Había llegado a la clínica el día anterior, con dolores abdominales que, según el parte que La Trinidad emitió ayer a la noche, configuraban "un cuadro abdominal complejo". Para dar con un diagnóstico y un tratamiento, hacia las 15.30 del lunes le había escrito al periodista Guillermo Lobo, compañero suyo durante años en TN y El Trece.

"Me pidió el celular de La Trinidad y un rato después vi un mensaje que decía que ya lo había solucionado. Le pregunté qué necesitaba y me dijo que me despreocupara: no la noté asustada ni preocupada por ese dolor que sentía. Y Débora sabía de salud, se crió con un médico", cuenta Lobo.

Melina Fleiderman, periodista de C5N y actual pareja de Marcelo Funes, el padre de los hijos de Pérez Volpin, explica: "Débora iba a hacerse estudios de rutina para ver por qué le dolía la boca del estómago, y le recomendaron que se internara para estar más cómoda. Entre esos estudios había una endoscopía, que le adelantaron porque su dolor se volvió más intenso".

A esa internación, que según contó Guillermo Lobo fue en una cama de terapia intermedia, la acompañó Marta, su mamá. Fue ella quien se encontró con Agustín y Luna, los hijos de Pérez Volpin, hacia las 17.30 de ayer, media hora después de que hubiera empezado el estudio.

"Un médico salió y les dijo a Marta y los chicos que había habido una complicación en el estudio", detalla Fleiderman.

Fue Marta quien llamó a Enrique Sacco, periodista y pareja de Pérez Volpin, para decirle que algo había salido mal durante la endoscopía. "Cuando Quique llegó a La Trinidad, a donde tenía previsto ir a buscar a Débora para llevarla a la casa, salieron a darles la noticia", cuenta la conductora de C5N.

La familia, luego, decidió denunciar el caso ante la Justicia, para que se abriera una investigación que determine cuáles fueron las causas de la muerte y si hubo alguna falla en el procedimiento médico. (Fuente: Clarín)

