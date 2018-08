Apostasía: "Las monjas están cansadas del machismo de la Iglesia"

Cómo se realiza el trámite

La primera jornada fue el 8 de agosto, el día que se debatía el aborto en el Senado. Aquella vez, 2.500 personas apostataron en todo el país . Este sábado fueron muchas más porque la campaña se hizo fuerte en las redes sociales y hay varios sitios proponiendo apostasías colectivas y el uso de pañuelos "naranjas" y "negros" con el lema "Iglesia, Estado, asuntos separados"."La gente continúa con sus creencias pero no cree en la instrucción que los representa", explicó en declaraciones Analía Más, de la Colaición Argentina por un Estado Laico (CAEL), en declaraciones a C5N.Aunque la Coalición CAEL fue fundada hace doce años, sus miembros aseguran que el interés por desafiliarse a la Iglesia creció en los últimos meses, luego de la grieta surgida por el proyecto que pretende la Interrupción Voluntaria del Embarazo . La mayor parte de las personas que decidieron firmar la apostasía fueron bautizadas durante su infancia pero no se reconocen católicos practicantes, por lo que se suman al grupo que plantea: "Respeto tus creencias pero pagátelas vos".Si bien la apostasía es un acto individual que llama la atención de cientos de católicos y cristianos, también ha generado cierto interés en personas que pertenecen o pertenecieron a instituciones religiosas. "En el Observatorio Romano, que es el diario del vaticano , las monjas se están expresando cansadas del machismo de la Iglesia y están rechazando está concepción que la iglesia tiene de las mujeres", precisó Mía.El trámite de Apostasía se realiza enviando una carta donde se informa de la decisión de dejar de pertenecer a la Iglesia Católica y por lo tanto exigiendo que se modifiquen los registros donde figuramos como católicas o católicos. La carta no debería tener demasiadas justificaciones dado que la decisión de dejar de pertenecer a la institución es íntima y no es necesario dar explicaciones de ello. Es importante que la carta contenga datos del bautismo (parroquia y fecha aproximada, al menos el año).La carta debe ser enviada a la diócesis a la que pertenece la parroquia donde fueron bautizados. Puede ser enviada por correo postal o entregada personalmente, pero en todos los casos conviene tener alguna constancia de entrega. Si se envía por correo es mejor hacerlo al menos certificada, y si se entrega en persona conviene llevar una copia para que sea sellada a modo de acuse de recibo.Las apostasías de todo el país serán entregadas el viernes en la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).