Apertura en calma: el dólar opera en baja a $ 44

El dólar retrocede 35 centavos este miércoles a $ 44,17 en bancos y agencias de la city poreña, según el promedio.





Ayer, por una mayor oferta del agro y pese a que el Banco Central convalidó una nueva y leve baja de la tasa de política monetaria -la séptima en fila-, la moneda norteamericana descendió 31 centavos.





La caída del minorista se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa perdió 35 centavos a $ 43,35 en una rueda en la que se instaló con fuerza la oferta.





En la jornada, los inversores estuvieron atentos a la licitación de Letras del Tesoro -Lecap y Letes- cuyo resultado se conoció tras el cierre del mercado: el Gobierno volvió a colocar deuda por u$s 700 millones en Letras del Tesoro (Letes) y otros títulos en letras de capitalización por $ 38.000 millones. El resultado fue leído como positivo por analistas del mercado.





Como es habitual, el BCRA adjudicó en la primera colocación del martes Letras de Liquidez por $ 142.310 millones a una tasa promedio del 66,982%. La operatoria registró un rendimiento máximo del 67,0475%. y un mínimo del 66,645% a siete días.





La segunda subasta fue de $ 62.441 millones a una tasa promedio de corte de 66,835%, siendo la máxima de 66,9449% y la mínima de 66,6%.





La tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 66,937% (el lunes fue de 67,172%) y el monto total adjudicado fue de $ 204.751 millones.





La sensibilidad demostrada por la evolución del tipo de cambio mayorista a los movimientos en las tasas de las Leliq se mantuvo durante la primera parte del día, con una suba que se potenció al conocerse el resultado de la primera licitación de hoy que mostró una nueva baja de la tasa de interés.





En ese contexto, los precios reaccionaron con subas que los llevaron de valores iniciales en torno a los $ 43,55 a máximos en los $ 43,91. No obstante, la aparición de fuertes órdenes de venta desarmaron la presión sobre los precios haciéndoles iniciar un camino descendente que no se detuvo hasta el final del día cuando los precios anotaron mínimos en $ 43,35.





El volumen total operado en el mercado de cambios fue de u$s 645 millones, un 14% más que ayer.





Otros mercados

En la plaza informal, el blue cerró estable a $ 44, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cedió el lunes 35 centavos a $ 43,49.





En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operaba al cierre en 64%.





En el ROFEX, se operaron u$s 761 millones, un 10% más que ayer. Entre abril y mayo se operaron el 50% del volumen total. Los precios quedaron a $ 44,63 y $ 46,58 al cierre, con tasas de 51,32% y 52,30%. El plazo más largo operado con volumen fue octubre a $ 56,70 con una tasa del 54,83%. Los plazos más cortos bajaron 0,5%.





Por último, las reservas brutas del BCRA subieron u$s 10.819 millones hasta los u$s 77.478 millones debido a que se registró el ingreso correspondiente al cuarto tramo del crédito Stand By con el Fondo Monetario Internacional por un equivalente de US$ 10.835 millones.





Fuente: ámbito.com