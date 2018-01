Apareció un chat entre Nahir Galarza y la amiga que golpeó a Fernando en el boliche

El asesinato de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú sigue sin estar del todo claro y la Justicia todavía está investigando qué fue lo que pasó. Si bien Nahir Galarza confesó haber matado a su exnovio, la prueba de parafina dio negativo y su abogado insiste con que ella no disparó. Ahora, apareció el testimonio de una amiga, publica El Intransigente





La amiga de Nahir Galarza se llama Sol Martínez e hizo su descargo en Twitter, en donde reconoció que ella le pegó al ex de su amiga en un boliche el domingo 24 de diciembre. Además, se defendió de las acusaciones que surgen en las redes y desde el entorno de Fernando, que la señalan como cómplice.





"Estaba con una asesina y no me daba cuenta", lamentó sol. "Es lamentable pero es la verdad, estaba con una asesina y no me daba cuenta. Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así están errados", disparó en la red social la joven, que además mostró una captura de pantalla de un chat con Nahir.

chat nahir.jpg



"Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación mas con el después de eso. Ahora soy la culpable también de que Nahir estaba loca ? Por favor gente", escribió Martínez en un posteo en la red social.





Además, en la captura de pantalla se ve un diálogo entre ella y Nahir. "Jajaja, boluda, te voy a matar", le dice Nahir. "Qué pasó", le preguntó Sol. "Viste que vos le pegaste una piña en el boliche. Bueno, después salió del boliche y se fue para mi casa. Me rompió bien la cabeza y se fue".