Ante la mirada atenta del país, el dólar cae tras la apertura

Se espera con expectativa lo que ocurra con el mercado este viernes, último día de una semana en la que el dólar no tuvo respiro y la megadevalución llevó al peso a tocar ayer los $ 42 para luego moderar la suba y cerrar en el récord histórico de $ 39,87. Hoy abrió a 39,50.



Un dato para tener en cuenta es que hoy, último día del mes, vencen futuros del dólar que podrían irse hacia el minorista. En el arranque de la jornada, la divisa cotizaba sin cambios en la city porteña, pero luego empezó a bajar.



Mientras tanto, el mercado espera precisiones sobre el paquete de medidas que anticipó ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Las dará a conocer el lunes y luego viajará a EEUU para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para anticipar los desembolsos del crédito de u$s 50.000 millones.



Parte de lo que se prevé es que se anuncie un mejor resultado en cuanto al déficit fiscal. Para eso, se baraja la posibilidad de cambios impositivos y mayor ajuste. Pero el Gobierno necesitará un acuerdo político con las provincias para que esto se aplique en el Presupuesto 2019.



En un clima de máxima tensión, desconcierto, y en algunos casos escenas de pánico en la city porteña, el dólar registró ayer su mayor salto diario desde diciembre de 2015, al volar 15,6% o $ 5,39 a los inéditos $ 39,87 en bancos y agencias del microcentro porteño, según el promedio de ámbito.com.



Imparable, el billete verde, que durante la jornada superó los $ 41, pareció no encontrar un techo ante una mayor desconfianza de los inversores en la política económica del Gobierno, y tras la ratificación de los integrantes del gabinete antes del inicio de la jornada.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la moneda escaló 10,6% o $ 3,60 a $ 37,60, después de alcanzar los $ 41,60 promediando la jornada, ante ausencia de oferta por parte de los exportadores y una masiva demanda entre ahorristas mayoristas y minoristas. El total operado en la fecha ascendió a u$s 748,8 millones.



El dólar tomó fuerte impulso desde el inicio de la jornada, lo que provocó que cientos de ahorristas se concentraran frente a las pizarras de bancos y casas de cambio, para conocer de primera mano la evolución de la divisa, que rápidamente ya alcanzaba los $ 36.



Por eso, BCRA salió a anunciar un incremento en la tasa de referencia del 45% al 60%, y una suba de 5 puntos en los encajes bancarios (integrables con pesos, con Leliq o Nobac), para inmovilizar más pesos en la plaza. La medida tuvo un efecto acotado: tras un respiro efímero, la tendencia alcista de la moneda se reactivó nuevamente.



Faltando una hora para el cierre, el BCRA anunció una subasta por u$s 500 millones, a efectivizarse en los últimos minutos de la sesión, lo que desarmó parcialmente la tendencia alcista generando una caída parcial de la cotización, que con altibajos se mantuvo hasta el cierre. El Central adjudicó u$s 330 millones, aun precio promedio de $ 38,7102 y un mínimo de $ 37,03.



La autoridad monetaria acumula ventas por u$s 1.040 millones de sus reservas en la semana, cifra que se eleva a u$s 2.076 millones en agosto y sube a u$s 13.511 millones en el año.



Con la escalada de este jueves, la divisa minorista ya trepa un 42,1% en el mes, un 94% desde fines abril (cuando inició la corrida contra el peso); un 110,4% en el año, y un 308,5% en lo que va de la era Macri.









Fuente: ámbito.com

Durante la rueda, el Gobierno buscó nuevamente tranquilizar los ánimos del mercado financiero con algunas declaraciones, pero nuevamente no tuvo éxito. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que el ejecutivo acelerará una reducción del déficit fiscal para traer tranquilidad a un mercado que desde fines de abril se encuentra bajo presión.Operadores del mercado remarcaron que el nerviosismo de sus actores era de los más exaltados en los últimos tiempos. "La recesión (económica) es el principal problema del Gobierno", y "si no se regenera la confianza, se sigue pagando con suba del dólar", dijo un economista. "El mercado sigue bajando el pulgar y tiene impacto en la economía real (...) al margen de que el contexto internacional es adverso para las economías emergentes", agregó.Diferentes funcionarios del Gobierno intentaron este jueves contener la crisis financiera con mensajes de optimismo, pero en el mercado aumentaba la incertidumbre de los inversores y las críticas de empresarios.La devaluación era la segunda más grande en la era presidencial de Mauricio Macri, quien a la semana de asumir en diciembre de 2015 liberó el mercado cambiario y el dólar saltó más de un 41% en una sola jornada."Estamos frente a precios de pánico. Tenemos un dólar mayorista que sube dos pesos en 10 o 15 minutos con un volumen operado muy bajo. No hay mucha posibilidad de hacer un análisis más que hablar de miedo y la huida que está teniendo la gente sobre el peso", afirmó el analista Christian Buteler en declaraciones a ámbito.com.En ese marco, agregó que el BCRA "hoy aportó algo que no ha dado resultado" y que se niega a bajarlo con venta de reservas "ya sea porque no puede o porque no lo dejan". "El mercado está pidiendo cambios en el gabinete. Del lado de Hacienda tiene que haber una baja del gasto importante como suspender la obra pública. Estos precios de pánico no pueden sostenerse en el tiempo", advirtió.El presidente Mauricio Macri anunció el miércoles que se acordó un adelanto de fondos con el FMI para garantizar el financiamiento del país, en medio de temores a una potencial cesación de pagos de deuda. Sin embargo, tampoco sus palabras habían logrado poner un freno a la escalada del dólar.En el ámbito internacional, la fortaleza del índice dólar este jueves contra el resto de las monedas, en especial de los países emergentes, le añadió una mayor presión al peso. Lejos igual del nivel de aumento registrado en el mercado local, tanto en Brasil, México como Chile, la divisa de EEUU saltó entre un 0,9% y un 1,8%.• Lebac, call money, futuros, y blueEn el mercado de dinero entre bancos el "call money" subió fuerte, luego del apretón por parte del BCRA al subir la tasa de política monetaria y los encajes. Se operó a un promedio del 55%, luego de operarse en un máximo del 63%. Y las tasas de Lebac en el mercado secundario elevaron sus rendimientos, operándose la de 20 días al 70%.En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 1.040 millones, de los cuales más del 50% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 40,000 y $ 41,4000 respectivamente con tasas de 873,67% y 75,15% TNA. En octubre, se operaron u$s 578 millones. En tanto, el BCRA siguió interviniendo en algunos momentos. Los plazos mostraron subas promedio de más de $ 5, no llegando a convalidar la baja final del spot, reportó ABC Mercado de Cambios.En el mercado informal, en tanto, el blue escaló $ 6,50 a $ 40, después de tocar los $ 41,50 en la sesión, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" saltó 17% ($ 5,74) a $ 39,50.Por último, las reservas del Banco Central cedieron este jueves u$s 510 millones hasta los u$s 53.793 millones.