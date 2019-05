Ansiedad por el "dólar Fernández": nerviosismo en el mercado y el Central podría intervenir

El test que iba a tener el Banco Central en algún momento de junio por el armado de las listas y, finalmente, las candidaturas a presidente, se volvió a adelantar. El sorpresivo anuncio de Cristina Fernández de Kirchner, bajándose a una vicepresidencia y postulando a Alberto Fernández, tomó por sorpresa a todos y a priori generará un escenario de incertidumbre que golpeará al dólar, los bonos y las acciones.

El comienzo de la semana financiera será negativo para la Argentina. Más aún porque hay lecturas muy dispares entre los inversores. La falta de definiciones se castiga en los precios.

Otra visión es la de Walter Molano, un histórico operador de Wall Street que se desempeña en BCP Securities. "No sé cómo será la reacción de los mercados el lunes. El título es excelente: 'Cristina se bajó de la candidatura´. Alberto Fernández es más presentable y ella como vice tendría un rol menor. Pero la lectura cambiaría si ella va por la unificación del partido peronista, porque eso sí pondría en peligro al oficialismo", explicó Molano a un call con sus clientes.

Una lectura política con impacto en los financiero es la que brindó un informe de la consultora de Sergio Berensztein. Dice que será fundamental analizar la reacción de los mercados, pero es muy probable que no sean positivas hasta que no haya definiciones contundentes por parte de Alberto Fernández, incluyendo la designación de un equipo económico o al menos un vocero calificado que pueda brindar precisiones sobre su visión de la política económica en general y de la cuestión de los vencimientos de la deuda y el programa con el FMI en particular.

"Deberá, sobre todo, convencer al mercado de que no será el 'Mevdeved' de CFK, es decir, solamente una pieza en una estrategia de la expresidenta para manejar a cierta distancia los destinos del país", afirma la consultora.

Sea como fuere, lo cierto es que mientras no quede claro cómo se moverá las fichas políticas de ahora en más, es un muy probable que haya presiones sobre los activos argentinos.