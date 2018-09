ANMAT autorizó una nueva inyección que controla la obesidad

Uno de los estudios de dicho programa, liderado por el doctor Pi-Sunyer y publicado en el New England Journal of Medicine, mostró que en pacientes no diabéticos con obesidad o con sobrepeso que presentaban al menos una comorbilidad asociada al exceso de peso, el 63,2% de los pacientes logró reducir más del 5% de su peso, el 33,1% bajó el 10% y 14,4% obtuvo una disminución superior al 15%, logrando mejorar su bienestar y calidad de vida.