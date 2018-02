Aníbal Fernández se quejó: "Cristina nunca me bancó en público"

El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández,habló este domingo sobre las dos últimas derrotas electorales del kirchnerismo y cuestionó a Cristina Fernández de Kirchner por no haberlo "bancado" en público.

"Gozo de cierta mala imagen por poner el cuerpo por Cristina ¿Un gesto? Nunca. Me parece que un día van a tener que decir algo", dijo el excandidato a gobernador de Buenos Aires en el programa de América "Mauro la pura verdad".





Anibal Fernandez enojado con Cristina



"Yo me la aguante solito. Cristina me bancó en privado, pero en público nunca", afirmó el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo en un mano a mano con Mauro Viale, al referirse a las causas judiciales que afrontó y a la posterior derrota en las elecciones por la gobernación en la Provincia de Buenos Aires.

"Hoy tenemos una crisis profunda de conducción, se cometen millones de errores", se quejó y dijo que "le dan lugar a pibes que no entienden nada de la política y aveces aconsejan como el diablo",

"Escuchen por lo menos a uno que no se formó al divino botón y aportamos un poquito más para ayudar", agregó y concluyó: "Luego que tome la decisión el conductor; tenemos una profunda crisis de conducción, y en el sindicalismo esta pasando lo mismo".