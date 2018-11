Aníbal Fernández, confiado: "Cristina gana contra quien quiera"

El exjefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández dijo que, en caso de una eventual candidatura presidencial, Cristina Fernández "le gana a cualquiera, incluso contra Freddy Krueger".

En un mano a mano con Luis Novaresio, dijo que Macri "no tiene ninguna formación, ni cultural, ni política, económica y jurídica" y lo comparó con "un libro sin tapas y sin hojas". Respecto del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, dijo que por sus funciones "es chiquitito".

Aníbal Fernández opinó sobre el actual Jefe de Gabinete, Marcos Peña: "No le ejerzo ningún mérito. Está malversada su función. Va al Congreso y hace esa pantomima, y después la porquería con los trolls. Para ejercer la función, una botonera muy grande, no le veo la estatura esa".

Otras de las definiciones de Aníbal Fernández en LNE:

>> Sobre María Eugenia Vidal: "Habla como una catequista y es más facha que Mussolini".

>> Sobre Cristina Kirchner: "Es la única que tiene la carne. Los demás traemos la ensalada. Cristina gana contra quien quiera, contra Freddy Krueger. Al lado de Macri, es Perón".

>> Sobre Sergio Massa: "Tiene su propio espacio. Lo vi el otro día reunido con los socialistas, y con margarita Stolbizer. No pareciera que tiene muchas ganas de acercarse al peronismo a competir".

>> Sobre la causa de los cuadernos: "Es una porquería. Son fotocopias de fotocopias. Metieron presa a un montón de gente con fotocopias. Confesar no es una prueba. Tienen que demostrarlo. No lo va a demostrar nadie".

>> Cristóbal López: "Lo metió preso el Presidente, un día antes, en la Casa Rosada, reunido con Majdalani, Arribas, el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete. Él la decidió. Cristóbal López tiene para exhibir una administración ejemplar. Ese es el invento que ellos hicieron para matarlo".

>> Máximo Kirchner: "No lo veo con vocación de querer competir. Todavía está verde. No sé si alguna vez madurará o no".

>> Juan Grabois: "Me gusta el trabajo que hizo, y me parece que es muy serio".