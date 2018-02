Amor a primera vista: Enrique Sacco contó cómo se enamoró de Débora Pérez Volpin

Claro que con Débora también discutíamos... Más que discutir, debatíamos sobre nuestra profesión, la política y hasta sobre pequeñeces cotidianas, como nos sucedió aquella primera vez en un lugar de mucho frío. Estábamos comprando souvenires; ella quería hacer una cosa y yo otra. No nos pusimos de acuerdo y el momento se tensó. A los pocos minutos se detuvo en la caminata, me tomó de los hombros, me miró a los ojos con una sonrisa y me dijo casi cantando: '¡Souvenir, souvenir!'. Nos dimos un gran abrazo de amor. Así sellamos esa mínima diferencia, y de ahí en más, cada vez que lo necesitamos –muy pocas– utilizamos esa clave de paz y alegría.