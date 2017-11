Amado Boudou pasó su primera noche en el penal de Ezeiza

El juez Ariel Lijo rechazó el pedido de excarcelación de Amado Boudou, quien fue trasladado el viernes al penal de Ezeiza donde pasó su primera noche como preso, junto a Ricardo Jaime, Lázaro Báez y José López. El magistrado también denegó el mismo pedido a José María Núñez Carmona.

Tanto el exvicepresidente como su amigo y socio están alojados en el hospital del Servicio Penitenciario donde les realizarán los estudios de rutina, que incluyen exámenes físicos y psicológicos.

La defensa de Boudou había elevado el pedido del ex vicepresidente porque consideraba que la detención no se correspondía con el avance de la causa, y sobre todo porque el fiscal Jorge Di Lello no había pedido su detención.

En el texto de su fallo Lijo expone que "no correspondería conceder en este caso la excarcelación pretendida" a raíz del máximo de pena previsto para los delitos que se le imputaron. Sumando que además "es necesario analizar la particular situación del imputado para ver si entre sus condiciones personales existe algún indicio que permita suponer la existencia de los riesgos procesales a los que hace alusión el art. 319 del C.P.P.N., es decir, si podría darse a la fuga o entorpecer el proceso de la presente causa".

Boudou fue detenido ayer por la mañana por orden del juez federal Ariel Lijo por entorpecer una investigación en la que está acusado por tres hechos de lavados de activos y asociación ilícita.





Fuente: Infobae