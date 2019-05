Alternativa Federal hace "Cumbre" en Córdoba

Candidato a gobernador de Buenos Aires unificado, listas únicas en las provincias y ratificación de las precandidaturas presidenciales. Antes de empezar las vacaciones, Juan Schiaretti recibirá hoy en Córdoba a Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto, los presidenciables de Alternativa Federal para confirmar que irán a la PASO del 11 de agosto mientras esperan una definición de Daniel Scioli.

















María Eugenia Vidal, en el esquema de colectora bonaerense, es la principal opción de este espacio para competir en el principal distrito electoral del país. Falta que la justicia electoral fulmine el decreto de Mauricio Macri que prohibió las colectoras. El esquema que analizarán hoy en Alternativa Federal es que todos los precandidatos presidenciales cuelguen de sus boletas al mismo candidato a gobernador de Buenos Aires. Si la colectoras se mantienen en la clandestinidad, insistirán con Marcelo Tinelli. Pero tampoco descartan a Francisco De Narváez o un bonaerense más bajo perfil como Eduardo "Bali" Bucca.

















Schiaretti ensayará hoy a partir de las 11 una nueva mediación política para mantener a flote a este colectivo del peronismo disidente de cara al congreso del Frente Renovador, pasado mañana en Parque Norte, donde el exintendente de Tigre dejará la puerta abierta para un acuerdo con el frente opositor de Alberto Fernández.

















Massa estuvo ayer en Zárate y el domingo por la noche en San Fernando. "Frente al fracaso de Macri necesitamos consensos amplios y un acuerdo económico y social. Debemos construir una mayoría para legitimar políticas de Estado", fue el pedido del precandidato presidencial bonaerense. El exjefe de Gabinete de Cristina no descarta competir contra la fórmula Fernández-Fernández en un acuerdo amplio con el peronismo kirchnerista, una decisión que implicaría la defunción de Alternativa Federal.

















La salida de Roberto Lavagna sumado al silencio estratégico de los gobernadores PJ, que no acudieron al llamado de Schiaretti, le otorgan a Massa el marco de salida del peronismo federal. Sin embargo la decisión no está tomada. En el congreso del Frente Renovador se aprobará un llamado a la unidad y un mandato a Massa para que negocie la política de alianzas. En el medio, el ex intendente de Tigre también mantiene abierta una ventana de negociación con Cambiemos vía Horacio Rodríguez Larreta. La oferta del oficialismo consiste en ofrecer a María Eugenia Vidal como colectora de su candidatura presidencial en la provincia de Buenos Aires. Es decir, pegar la boleta Massa Presidente a la de Vidal Gobernadora. Eso siempre y cuando la Justicia anule el decreto de Mauricio Macri que prohibió las colectoras.













Ayer, en la previa de la cumbre de Alternativa Federal, Urtubey picó en punta y ratificó su precandidatura presidencial además de la vigencia de su armado nacional: "Nosotros somos la oposición a este Gobierno. Hemos colaborado para que las cosas salgan lo mejor posible en la Argentina pero, lamentablemente, no salió bien esta gestión de gobierno". El gobernador de Salta agregó: "Vamos a seguir ayudando hasta el último día. Es nuestra responsabilidad institucional. Ahora bien, desde lo político hemos planteado una propuesta electoral que lo que busca es que cambie el Gobierno porque los argentinos no están conformes con las cosas que están pasando hoy y no quieren volver al pasado". En este sentido, Urtubey señaló que "hay una enorme demanda en el pueblo argentino de un tercer camino diferente al del macrismo y el kirchnerismo".

















Finalmente, y horas antes de que arriben los otros fundadores de Alternativa Federal para avanzar en la organización del proceso electoral, Urtubey se refirió a las PASO: "Yo he manifestado mi vocación de competir, Sergio Massa también. Dirigentes como Miguel Pichetto y Humberto Tumini, de Libres del Sur, venían planteando la voluntad de participar. Todavía tenemos el tiempo para registrar candidaturas, pero nosotros hemos tomado la decisión de que los candidatos van a surgir de la elección del 11 de agosto".

















En Alternativa Federal, y en la Casa Rosada, consideran que Roberto Lavagna no llegará a la PASO. Su precandidatura agoniza luego del portazo del socialista Miguel Lifschitz, y el giro de la Convención Nacional de la UCR que ayer ratificó su pertenencia a Cambiemos. En la vereda de enfrente, Alberto Fernández se dedicó ayer al armado en la Capital Federal y recibió al presidente de San Lorenzo, Matías Lammens.