Allanaron propiedades y empresas de Daniel Scioli

La Justicia ordenó una serie de allanamientos en un terreno y dos empresas vinculadas a Daniel Scioli. El terreno está ubicado al lado de la casa del ex gobernador en Villa La Ñata donde el diputado electo tiene su vivienda particular y había sido vendido en marzo pasado a la empresa Miller Building Internacional SA que era proveedora de la Provincia durante su gestión. Por esa transacción se pagaron 3.850.000 dólares y la Justicia sospecha que la operación podría esconder "un regreso de fondos" por los contratos que recibió la empresa durante la gestión Scioli.



El operativo lo lleva adelante el fiscal platense Álvaro Garganta que investiga a Scioli en un megaexpediente por lavado de dinero.Miller Building también fue allanada al igual que Capanone SA, la sociedad inmobiliaria en la que Scioli tiene participación y que tenía bajo su nombre la titularidad de ese terreno de 41.000 metros cuadrados.



La empresa Miller Building Internacional SA, que compró los terrenos del ex gobernador, fue privilegiada por la obra pública sciolista. Según registros oficiales, se incorporó como proveedora del Estado provincial el 28 de julio de 2009 y a partir de allí arrancó un camino ascendente. La compañía fue la encargada de construir para la Provincia al menos 15 de las 17 Unidades de Pronta Atención (UPA), unos centros de atención primaria de salud que estaban ubicados en áreas sensibles del conurbano como La Matanza, Quilmes, Hurlingham, José C. Paz, Moreno, Tres de Febrero, Florencio Varela y Berazategui entre otras localidades que incluyen Mar Del Plata y Lezama. Las UPA, que buscaban descomprimir a los grandes hospitales, fueron uno de los ejes centrales de la campaña de Scioli para presidente en el 2015.El fiscal también ordenó un allanamiento en la inmobiliaria Estudio Mercado y Asociados que intervino en la venta del terreno que pertenecía al ex gobernador y en Multiespacios La Posada SA una empresa que gerenciaba eventos dentro del predio de Villa La Ñata.



Pero la obra más emblemática y que revela la vinculación que la empresa tenía con Scioli es la construcción de Villa La Ñata Sporting Club, el gimnasio y micro estadio de futsal que pertenece al ex gobernador y que lleva el mismo nombre que el equipo en el que juega de delantero el diputado electo, al que apodan "Pichichi" dentro de la cancha por su capacidad goleadora. El club está construido en el mismo predio donde está La Ñata, la casa de Scioli sobre el río Luján en Tigre.Además, la empresa hizo obras en el Puerto de La Plata, en la Obra Social del Servicio Penitenciario Bonaerense y construyó el centro de monitoreo de la Autopista del Buen Ayre.