Allanan la casa de Cristina en El Calafate, tras los operativos de Río Gallegos y Recoleta

Fuente: ámbito.com

Tras los allanamientos en las propiedades de la expresidenta Cristina de Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos en el marco de la causa por los cuadernos de las supuestas coimas de empresarios durante su gestión, la Policía realizará hoy el operativo en la casa de la exmandataria en El Calafate.En estos operativos la Justicia busca corroborar los dichos de varios testigos sobre espacios físicos, estructuras y posibles lugares de almacenamiento, ya que estas propiedades fueron señaladas en la causa de los cuadernos de las supuestas coimas como los lugares de destino de los bolsos con dinero, indicaron fuentes judiciales.La expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita en la investigación por los registros del ex chofer Oscar Centeno con detalles del supuesto traslado de bolsos con dinero para coimas de empresarios beneficiados con la obra pública a exfuncionarios en el Gobierno anterior.En la sesión de este miércoles, la expresidenta había arremetido contra el juez Claudio Bonadio, asegurado que la causa era parte de una persecución política en su contra y señalado que no se arrepentía de "nada" de lo hecho en su gestión.Tras la autorización del Senado, Bonadio avanzó con los allanamientos en las propiedades de la expresidenta en la Ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos. Efectivos de la Policía Federal ingresaron pasadas las 12:05 al edificio del barrio porteño de Recoleta donde reside la senadora, frente al cual se congregaron decenas de simpatizantes para darle su apoyo en medio de un fuerte operativo de seguridad.La expresidenta no estaba allí: había pasado la noche en el domicilio donde vive su hija Florencia en el barrio de Constitución y por la tarde se dirigió al Instituto Patria, donde recibió dirigentes cercanos y siguió las novedades de los operativos.Quien abrió la puerta fue el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, que sin embargo debió retirarse a los pocos minutos por orden de Bonadio: "El juez dio la instrucción directa para sacarme del domicilio y hacer lo que les parezca. Están ellos solos para hacer cualquier tipo de ilegalidad", denunció el abogado, que este viernes pedirá la nulidad de los procedimientos y solicitará al Consejo de la Magistratura el juicio político del magistrado por mal desempeño en sus funciones."Fuerza Cristina", escribieron sus seguidores en una enorme bandera argentina que primero fue extendida sobre la calle en la esquina de Juncal y Uruguay, que estuvo cortada al tránsito, y luego se colgó de la fachada del edificio.Dos horas después arrancó el allanamiento en la casa de dos plantas en la capital de Santa Cruz, el que se extendió durante tres horas y media. El operativo en el la calle Mascarello 441 del Barrió Jardín incluyó una decena de efectivos de la Policía Federal con asiento en Río Gallegos, que ingresaron con perros detectores de drogas y de divisas: allí tampoco había integrante de la familia Kirchner y los encargados de abrir la puerta fueron el diputado provincial Matías Bezi, cercano a Máximo Kirchner, y el abogado local Daniel Cabezas.